23 ноября 2023, 17:42

Жительница Волгограда задержана по делу об оправдании терроризма

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Трансляция в соцсети стала основанием для уголовного преследования жительницы Волгограда. По версии следствия, она оправдывала деятельность украинского формирования.

38-летняя волгоградка задержана по делу об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК)  в связи с видео трансляцией с рассказом о деятельности украинского военного формирования "Азов"*, сообщило сегодня издание "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Волгоградской области.

По версии следствия, женщина провела трансляцию на собственной странице в соцсети «ВКонтакте» и оправдывала деятельность, признанной в России террористической организацией.

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* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жительница Волжского осуждена за ролик в соцсети", "Защита сочла надуманным дело о террористах в калмыцкой колонии", "Житель Волгоградской области задержан за вербовку в ряды террористов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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