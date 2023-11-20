20 ноября 2023, 19:28

Публикации в соцсетях стали основанием для штрафа жительнице Астраханской области

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Жительница Астраханской области Ирина Жарикова оштрафована Харабалинским судом на 30 тысяч рублей за посты и стихи, которые суд счел дискредитирующими российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Харабалинский районный суд Астраханской области оштрафовал 34-летнюю уроженку Чечено-Ингушской АССР Ирину Жарикову, которая в с мая по август этого года оставила в Instagram* и "ВКонтакте" пацифистские записи, в том числе стихи, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

В карточке дела на сайте суда указано, что Жарикова была извещена о месте и времени судебного заседания, но в суд не явилась, поэтому рассмотрение состоялось в ее отсутствие. Суд отметил, что "осуществление публикации в социальной сети, без всякой зависимости от уровня доступа к странице пользователя, уже свидетельствует о направленности умысла для распространения информации среди неограниченного круга лиц" и приговорил Жарикову к 30 тысячам рублей штрафа.

"Кавказский узел" также писал, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Астраханской области Рамона Турсунова, посчитав, что его комментарии в соцсети дискредитируют российских военных.

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** включено в реестр иностранных агентов.

Примечание:

"Стали известны подробности дела о дискредитации военных сочинцем Никогосяном", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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