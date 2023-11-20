Жители Краснокрымского поселения потребовали внимания властей к своим проблемам

20 ноября 2023, 18:48

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Неконтролируемая застройка территорий привела к регулярным подтоплениям, нехватке мест в детсадах и школах, перебоям с подачей света и воды, заявили на митинге жители Краснокрымского сельского поселения. Они начали сбор подписей под требованием встречи с губернатором Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", чиновники после трех отказов подряд согласовали митинг жителей Краснокрымского сельского поселения. Жители хуторов Красный Крым, Ленинаван и Ленинакан жалуются на неконтролируемую застройку, неисправности систем ЖКХ, отсутствие водоохраной зоны, недостаток детских садов и школ.

19 ноября в Чалтыре, в административном центре Мясниковского района Ростовской области, прошел митинг для привлечения внимания к таким проблемам сельских поселений Красный Крым, Ленинаван и Ленинакан как неконтролируемая застройка, неисправности систем ЖКХ, отсутствие водоохраной зоны, недостаток детских садов и школ.

"Если вас затопили грунтовые воды, регулярно отключают свет, постоянные перебои с водой, нет мест в детском саду и школе, при этом страдают маленькие дети, старики. Люди, которым жизненно необходимы качественные услуги ЖКХ, обязательно приходите в воскресенье на митинг и заявите вместе с нами о своих проблемах", - призывали организаторы посетить согласованную с властями акцию.

Они были уверены, что активное участие жителей может привести к решению их проблем. "Никто за вас не решит ваши проблемы, пока вы будете сидеть дома. Чем больше нас, тем мы заметнее и громче. Пора уже перестать ежедневно обсуждать одно и то же в мессенджерах, а начать действовать! Своим присутствием и участием на мероприятии показать власти и общественности свою позицию и обозначить проблему! Это обязательно даст положительный результат и тому подтверждение примеры других регионов!" - говорилось в призыве к жителям.

Однако митинг, как рассказали жители Красного Крыма, был малочисленным. "Я жительница хутора Ленинаван. Сегодня я была на митинге. К сожалению, народу было очень мало. Можно сказать больше организаторов, чем участников", - рассказала учительница, мать четырех детей Наталья Суровикина.

Она проживает в доме, который затапливается грунтовыми водами уже девять лет. "В этом году уровень воды достиг 80 сантиметров. И это не подвал, а жилой этаж, в котором располагается прихожая, холл, зал, кухня, котельная и выходит лестница на второй этаж". К сожалению, при обращении к районным властям, губернатору Ростовской области, нам ничем не помогли", - рассказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, другой не менее важной проблемой является переполненность школ. "Классы просто переполнены. Дети сидят в метре от доски. Такая же проблема и с детскими садами. Растет население очень быстро. Идет неконтролируемая застройка. На 2,5-3 сотках земли строят дом, и расстояние от другого дома всего 80 сантиметров", - рассказала она.

По словам Суровикиной, подтопления связаны с тем, что поля, которые раньше были засеяны пшеницей, были размежеваны и проданы, в том числе и Калмыцкая балка. "Таким образом этот объект находится полностью в частной собственности. Для того, чтобы прочистить ее, нам необходимо получить разрешение частников. Пока наша администрация пытается получить эти разрешения, обращается в суды, как она говорит, областные власти говорят нам совсем другое. По их словам, муниципалитет не представляет смету и проект на прочистку. Нам стало известно, что у муниципалитета нет средств на составление проекта и сметы, поэтому они не подают заявку. Вот так проблема не решается", - отметила она.

Другой проблемой являются дороги, которые тоже затапливаются грунтовыми водами и создают неудобства для жителей. "У меня нет машины, а детям надо в школу. Да, есть автобусы, которые возят детей в школу, но дети часто не попадают в эти рейсы. Автобус идет в 6:40 утра, 12:00 дня, в 18:00 возвращается. Причем он не ходит каждый день. Периодически ломается. Люди вынуждены вызывать такси. Я, например, вынуждена платить от 400-500 рублей, чтобы ребенок добрался до школы. У меня нет возможности каждый день пользоваться такси. Это очень дорого. На дорогах нет никаких сливов, ни одного рва, вся вода, которая течет, течет вокруг домов, на дорогах, все засыпано, дети ходят по этим дорогам и вся грязь оказывается в домах", - пожаловалась жительница Ленинавана.

Организатор митинга, председатель собрания депутатов - глава Краснокрымского сельского поселения Дзадур Тызыхян рассказал, что разобщенность народа стало причиной малочисленности акции.

"Пара семей из Красного Крыма и пара семей с Ленинавана. Остальные были мои соратники, друзья. Да, народу было мало, мне очень хотелось, чтобы было 200 человек, но тридцатилетняя политика, проводимая нашей страной, разобщила народ. Поэтому в одночасье собрать большое количество народу - это фантастически сложно. Никаких попыток давления со стороны власти и силовиков не было. Экипаж приехал на уазике, были также сотрудники администрации Чалтырского сельского поселения, постояли, послушали. Еще были представители, видимо, каких-то служб, они не представились, молча нас сфотографировали, зафиксировали и ушли", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, все желающие выступили, каждый высказался о своей индивидуальной проблеме. "Мы приняли резолюцию по итогам митинга. Кроме этого мы продолжаем сбор подписей и в течение нескольких дней и вышлем в разные инстанции, будем ждать их реакции. Уже собрано около 150 подписей. Резолюция достаточно резкая и жесткая. Мне кажется, что могут быть карательные методы, выискивания, провокации или же наоборот это послужит хорошим толчком для действий, то есть власти начнут решать проблемы", - отметил Дзадур Тызыхян.

В резолюции (имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что в Краснокрымском сельском поселении создалась напряженная ситуация в коммунальной и социальной сферах, в которой виноваты местные власти.

"Мы, жители Краснокрымского сельского поселения, <...> заявляем протест против беспечной политики районной власти, проводимой в отношении нашего поселения. Считаем методы ее - очередным плевком в адрес людей. Выражаем крайнее недовольство создавшейся в поселении ситуацией в сфере коммунальных услуг и развития социальной инфраструктуры", - отмечается в ней.

Участники митинга выдвинули ряд требований. В частности, "провести проверку действий и бездействий органов муниципальной власти, допустивших возникновение кварталов одноэтажной застройки с нарушением водоохранных, строительных, пожарных норм и наказать виновных"; провести проверку деятельности Мясниковского отделения Росреестра на предмет существования коррупционных схем при регистрации земельных участков. Участники митинга потребовали от министерства природных ресурсов и природоохранной прокуратуры взять под контроль ситуацию с состоянием природных объектов "балка Калмыцкая" и "река Сухой Чалтырь" Также от администрации Мясниковского района потребовали подготовить необходимую документацию устранения подтоплений жилых домов, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, устранения колоссального дефицита мест в образовательных учреждениях.

Кроме того, участники митинга потребовали от ресурсоснабжающих организаций "качественного выполнения услуг или пересмотра тарифов". Участники митинга призвали депутатов поселенческого и районного уровня встать плечом к плечу со своими избирателями на защиту их интересов и потребовали встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевыми.

Домохозяйка Светлана Кадырова также недовольна состоянием дел в сфере образования. "Мы многодетная семья, я, муж и трое детей. Нам повезло, мои дети попали в школу давно, когда ажиотажа не было, а в сад как льготники. Но зачастую люди ни туда, ни туда не попадают. В саду в группе по 30-40 детей и в некоторых группах, они находятся в одной комнате, в которой играют, спят. На все письма ответ один - у вас строится садик. Но он на 80 мест, а в очереди больше 300 детей. Школа маленькая, старая, да, строится модуль, мы его выбили, но он на 400 мест и мои младшие дети туда уже вряд ли поместятся. И опять же на все письма в область, ответ один - строится модуль. Но это же временное решение, хутор растет с бешенной скоростью. И никто даже не пытается сделать какие-то расчеты и планирование на будущее. Нехватка земли, это проблема из-за которой нам не могут построить ни школу, ни садик. Все распродали когда-то кто-то. Опять же никакого планирования перспектив развития", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, хутор нуждается в больнице и врачах "Есть амбулатория с терапевтом, педиатр один иди два дня в неделю. Но если ребёнок заболеет, к нему никто не придет, везите сами и не факт, что будет педиатр. А у меня например трое детей и одна машина, на которой муж уезжает на работу. Как я могу доставить туда больного ребенка. И таких семей больше половины", - пожаловалась многодетная мать.

Визит к врачу обходится в разы дороже семьям, у которых нет личного автомобиля, подчеркнула она. "Мы многодетная семья, трое детей, никакое такси нам не подходит, там нет столько кресел. Если с одним ребёнком, то до поликлиники, в которой мы стоим в Ростове-на-Дону, рублей 700 только в одну сторону. Общественного транспорта нет. Без машины не доедешь. Вот и сидим большую часть времени дома. Да и в город автобусы ходят так себе, часто не по расписанию", - рассказала она.

По мнению Кадыровой, решением проблем хутора было бы возвращение всех муниципальных земель государству."Сейчас нужно срочно изымать все распроданные земли, останавливать застройку и налаживать всю социальную сферу. Нельзя заселять сюда так много людей и ничего не делать. У нас в хуторе элементарно электроэнергии не хватает на те дома, что есть, не говоря уже о новых. Администрация только несколько тротуаров сделала и все", - подчеркнула она.

Местная жительница Валентина крайне недовольна тем, как выстроены коммуникации в Красном Крыму. "Мне 30 лет, работаю в спортивной сфере. Мы живем в Красном Крыму вдвоем с мужем. Лично для меня самая главная проблема - это коммуникации. Свет отключают несколько раз в неделю, каждый раз отодвигают сроки якобы завершения ремонтных работ, говорят будто к концу 2023 года все наладится, и свет окончательно отремонтируют. Но это не так. Проблемы со светом начались, когда началась массовая застройка пригородов - в связи с запуском льготных программ, типа сельской ипотеки. Люди ринулись в деревни. Застройщики захотели на этом навариться, прежняя администрация тоже, поэтому в Правилах землепользования и застройки минимальная площадь земельных участков стала три сотки, что позволило застройщикам увеличить количество продаваемого «товара» как минимум в два раза, если брать в расчёт стандартные шесть соток. К этому добавить бурный ажиотаж в целом - и мы имеем резко возросшее количество домовладений при тех же старых, еще советских коммуникациях", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема с водой, по ее словам, касается практически каждого жителя. "Летом вода идет только по ночам. Ее может не быть в том числе и несколько суток в случае, если на насосной станции произойдёт отключение света. Водоканал отказывается закупать генератор или решать проблемы с поставщиками электроэнергии. Давление воды хуже с каждым годом, например, в прошлом году в этот же период времени был хороший напор, в этом - тонкая струйка. Боюсь, что к следующему году воды вообще не останется", - отметила она.

Решение этой проблемы недешево обходится жителям, добавила Валентина. "Установка накопительного бака на один куб частично решила проблему водоснабжения. Правда, не до конца - его хватает на три дня, а если воду отключат на большее время, он не спасет. По затратам это вышло порядка 50 тысяч рублей - 14 тысяч сама емкость, 10 тысяч дешевый насос, 11 тысяч трубы, краны, фильтры, 7 тысяч работа, автоматика и по мелочи - еще 7 тысяч. Ну и конечно, теперь у нас в котельной стоит большая уродливая бочка, занимающая половину пространства. Зато есть вода. По словам соседей, проблему со светом решить встанет примерно тысяч в сто, куда будет входить установка стабилизатора и генератора. Но мы до этого еще не дошли", - рассказала она.

Валентина уверена, что власти могут решить все проблемы. Было бы желание. "Думаю, что власти в силах решить проблему и со светом, и с водой. Во-первых, это ресурсоснабжающие организации, имеющие первостепенное значение для нормальной жизнедеятельности людей. Это очень важная проблема. У людей в домах старики и маленькие дети, да и взрослому человеку приходится туго без воды и света. Мы живем в огромной стране, на дворе 2023 год, а жители Красного Крыма сидят как в пещере - без света и воды. Это просто абсурд. Я не могу представить, что нашему государству, такому богатому сырьем, не под силу обеспечить своих граждан элементарными благами в 21-м веке. То же самое касается и остальных проблем - поселок растет прямо на глазах, а вместо поликлиники у нас замшелая маленькая амбулатория. И, конечно, я думаю, что этим должны заниматься не местные власти, а на федеральном уровне - льготные программы для сельских территорий они сделали, а их реализацию совершенно не продумали. Местные с этим точно ничего сделать не смогут, даже если захотят", - подчеркнула она.

Представитель местной администрации, депутат Краснокрымского сельского поселения и депутат Собрания депутатов Мясниковского района Антон Купавых уверяет, что власти делают все возможное для решения проблем жителей.

"Про планы администрации района ничего не могу точно сказать. Местная администрация делает все возможное. А именно неоднократно обозначило ситуацию с социальными объектами. Говорило, что нужны новые объекты дошкольного и школьного образования. Как я понял со слов замминистра по строительству на заседании фракции КПРФ по принятию бюджета в первом чтении, заявок на строительство новых школ и детских садов в 2024 году нет", - сказал он "Кавказскому узлу".

Он подтверждает, что нет свободных земель для строительства новых государственных учреждений.

«По муниципальным земельным участкам просто катастрофа. Их практически нет. А именно для социальных объектов. Все строящиеся объекты строятся в нашем поселении на территории уже действующих учреждений. Детский сад планируется к сдаче, по последней версии, весной 2024 года. Он рассчитан на 80 мест. Но будут уплотнять до 160. Сегодня действующие детские сады в Ленинаване и в Красном Крыму уплотнены. Мы принимали изменения в бюджет Мясниковского района. Это средства на материально-техническое обеспечение. И на расширение штата", - сказал депутат. По его словам, в поселениях начитывается около 600 детей дошкольного возраста.

"Кавказский узел" сообщал, что в ноябре 2022 года назад жители ростовских поселков пожаловались на проблемы с транспортной доступностью. После открытия развязки на северном обходе Ростова-на-Дону был закрыт отбойником съезд к двум поселкам. Их жители пожаловались, что из-за этого к ним не ездят экстренные службы, а им самим приходится тратить на дорогу в Ростов-на-Дону и административный центр Мясниковского района вдвое больше времени.

Ранее жители хутора Красный Крым, который находится в 15 минутах езды от Ростова-на- Дону, обратились к губернатору с просьбой приостановить бесконтрольную застройку их поселения. Из-за экстремальной перегрузки инфраструктуры жители хутора постоянно остаются без света и воды, а сады и школы переполнены в несколько раз.

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