Жители поселков под Ростовом-на-Дону добились права провести митинг

14 ноября 2023, 13:19

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Чиновники после трех отказов подряд согласовали митинг жителей Краснокрымского сельского поселения, который планируется провести 19 ноября для привлечения внимания к проблемам поселения. Жители хуторов Красный Крым, Ленинаван и Ленинакан, а также села Красный Крым, жалуются на неконтролируемую застройку, неисправности систем ЖКХ, отсутствии водоохраной зоны, недостаток детских садов и школ. Они также выступают против застройки населенного пункта, так как с ней не справляются коммуникации, а из-за перегрузки инфраструктуры люди часто сидят без света и воды.

Как сообщал "Кавказский узел", жители посёлков, входящих в Чалтырское сельское поселение под Ростовом-на-Дону планировали провести митинг 5 ноября, чтобы поднять проблемы затопления домов грунтовыми водами, а также остановить бесконтрольную застройку. Однако мероприятие не согласовали. Инициативная группа получила третий подряд отказ в согласовании акции.

«Мы обращались для организации митинга по этим проблемам, но нам три раза отказали. 7 ноября я отвез четвертое уведомление о проведении митинга. Параллельно отвез в прокуратуру жалобу на третий отказ на проведение митинга. Жду от прокурора ответа. А четвертое уведомление администрация Чалтырскоого сельского поселения согласовала. 19 ноября в 12 часов будет митинг», - сообщил председатель собрания депутатов - глава Краснокрымского сельского поселения Дзадур Тызыхян корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, районные власти не хотели согласовать митинг в надежде, что проблемы жителей поселения будут решены.

«В первом уведомлении были нарушены сроки, мы его подали за 10 дней до даты митинга, а надо было за 18 суток. Здесь претензий нет. Но в случае со вторым уведомлением претензии есть. Сроки были учтены, а сам текст уведомления был скопирован с уведомления о проведении митинга несколько лет назад по другим вопросам, нам тогда его согласовали без проблем. Я просто даты поменял и все. У них в архиве есть это письмо. То есть уведомления были один в один. Но они мне завернули его обратно, приписав, что якобы нет достаточной информации. В третьем уведомлении мы добавили всю необходимую информацию и даже ту информацию, которая в целом был не нужна. Но нам дали такой ответ, который один юрист трактует как согласие на проведение митинга, а другой - как отказ. То есть ответ был специально сформулирован так каверзно, что не было однозначной позиции», - рассказал он.

После публикации сообщений в соцсетях о решении провести митинг, Тызыхяна вызвали в полицию.

«В итоге я в группах написал, что мы все-таки выйдем на митинг, нам его согласовали, и тут же со мной связались с администрации, участковый позвонил с тем, что митинг же не согласовали. Мне предложили в районное ОВД, там был консилиум: заместитель главы района, заместитель начальника полиции, сам глава Чалтырского сельского поселения и начальник участковых. Я попросил дать четкую позицию о решении. На встрече мне сказали, что митинг, согласно тому уведомлению, не согласован. Но сейчас, как я уже сказал, митинг согласован, будем готовиться к нему», - отметил он.

Тызыхян объясняет, что митинг – последняя надежда на привлечение внимания к проблемам.

«Большинство проблем сельского поселения создала сама власть Мясниковского района. Естественно, часть из них она может сама решить. По крайней мере, посодействовать сельчанам и перенаправить все их заявления в область, в профильные министерства и курировать, контролировать решение этих проблем. Подчёркиваю, все, что до 2021 года делалось - делалось во вред поселению, только для личной наживы тех или иных чиновников. Никто не думал ни о благоустройстве, ни о перспективном развитии поселения. Ведь мы можем быть красивым, ухоженным, развитым пригородом. Ранее мы неоднократно обращались к районным властям. Я как депутат собирал сходы в поселении, поднимались вопросы в районном собрании депутатов, собирали через районную администрацию подписи в Минприроды, но как потом выяснилось, эти обращения не дошли до адресата, то есть в Минприроду. Власти просто на просто не доставляли письма с подписями. Теперь надеемся, что митинг даст свои результаты», - сказал он.

Депутат от КПРФ Татьяна Иващенко также уверена, что существующие проблемы поселения являются результатом деятельности чиновников Мясниковского района.

"Проблемы поселения являются результатом земельной мафии Мясниковского района", - сказала она, назвав имена чиновников, которые, по ее мнению, и создали проблемы местным жителям.

"Давались разрешения на строительство на земельных участках водоохраной зоны, на которых нельзя было ничего строить, продавались муниципальные земельные участки. Земельные участки, которые были непригодны для строительства, были выделены для строительства, несмотря на то, что они периодически подтапливались грунтовыми водами", - рассказала она «Кавказскому узлу».

Она уверена, что главная проблема с подтоплением возникла именно по той причине, что земельные участки, которые являлись непригодными для индивидуального жилищного строительства, регистрировались под эти нужды.

«Вторая причина в том, что некоторые рукава Калмыцкой балки были засыпаны и тоже зарегистрирован как земельные участки без отступа на охранную зону. Власти почему-то не видели, что застройщики строят там, где этого делать нельзя. В связи с застройкой колоссальная нагрузка упала на социальные объекты - школы и детские сады. Как результат - огромный дефицит мест в садиках и школах. Еще четыре года назад я поднимала эти вопросы. Никто из чиновников ничего не сделал для решения проблем. Сейчас уже колоссальная, острая необходимость в строительстве новых школ и детских садов. Но и здесь возникает проблема: дело в том, что для строительства садиков и школ в Краснокрымском поселении не хватает земельных участков. Надо выкупать, на что нет средств в бюджете. Почему возникла такая ситуация? Все муниципальные земли были проданы с аукционов в частные руки», - отметила она.

Депутат также указала на проблемы с подачей электроэнергии и воды.

«Все лето в Красном Крыму были сбои в подаче электроэнергии. Это происходит из-за того, что застройщик указывает одну мощность, его подключают к сети, а в итоге оказывается, что он лукавит и потребление оказывается в разы больше, мощности не выдерживают и происходят отключения. То же самое с водой. Подключение огромных коттеджных поселков произошло к трубе, построенной еще в советское время. Эта труба идет от насосной станции Ленинавана, которая качает благодаря электричеству. И когда нет электричества, то люди сидят не только без света, но и без воды. Люди предлагают купить хотя бы генераторы, чтобы насос не останавливался. Но им говорят, что нет бюджетных средств. Скоро зима, в подвалах домов вода, дети начинают заболевать. Это неблагоприятная для здоровья ситуация, Вода цветет, канализация не уходит. Надо стучаться в область и просить остановить неконтролируемое строительство», - подчеркнула Иващенко.

«Проблем много и все они важные», - констатирует член инициативной группы сельского поселения Наталья Дерябкина.

«Куда ни плюнь, везде проблемы. Социальная инфраструктура, развязки, дороги, транспорт. Возьмем самую простую ситуацию: родился ребенок, педиатр в Чалтыре. У нас есть фельдшер, но специалисты широкого круга все там, приходится ехать в Чалтыр с маленькими детьми, не у всех есть такая возможность. В поселении около 15 тысяч человек живет, но своей больницы у нас нет. Это большая проблема. Раньше сюда даже скорая не доезжала, слава богу сейчас уже едут машины. Дальше ребенку нужно устроить в детский сад. Но мест нет. Очередь гигантская. Был план строительства детсада, но проект в итоге заморозили, потом вновь возобновили, должны были уже открыть, но объект не готов к сдаче. Он всего на 80 мест, а отдел образования собирается впихнуть туда 160 детей. Но в очереди намного больше детей, чем эти 160 мест», - рассказала она «Кавказскому узлу».

Проблемы обострились и в системе образования.

«Старая школа просто лопалась от количества учеников. В этом году инициативная группа добилась того, что началось строительство модульной школы на 400 учеников. Она строится на территории старой школы, поскольку нет свободных муниципальных земель. Далее ребенок поступил в университет в Ростове-на-Дону и ему надо туда как-то добираться. Делать это можно на автобусе, который ходит всего один-два раза, обратный путь заканчивается в 18:00. То есть если не успел, больше в Красный Крым ты не попадешь. Автобусы не всегда ходят согласно расписанию. Я уже молчу о бесконечных пробках. Пробки в час пик - это что-то с чем-то. На данный момент пробки километровые. При таком количестве населения сначала надо было думать об инфраструктуре, а потом уже о том, чтобы нажиться на строительстве», - отметила она.

Состояние ЖКХ она охарактеризовала как "коллапс".

"Постоянные перебои с водой. Я живу на улице, где не было водопровода. В августе 2022 года я начала добиваться прокладки водопровода. Власти специально тянули решение проблемы, чтобы я не успела сделать это по дешевым тарифам. В итоге все согласовали только в 2023 году, но уже по измененным тарифам. Сейчас за 51 метр трубы я должна заплатить около 420 тысяч рублей. И плюс 150 тысяч, чтобы вода через эту трубу попала ко мне домой. Это неподъемные деньги для семьи, у которой маленькие дети и ипотека. Что касается света, то и здесь не без проблем. Очень большие перебои. Количество населения превышает возможности старых сетей. До декабря этого года они должны поменять сечение провода на большее и это должно облегчить нам жизнь. Свет нам сейчас отключают через день», - указала член инициативной группы.

Дерябкина при этом отмечает, что основа всех проблем – неконтролируемая застройка.

«Все вышеописанные проблемы возникли из-за неконтролируемой застройки. Я писала обращения, собрала 311 подписей за рять рабочих дней, мы просили власти приостановить застройку, чтобы темпы строительства немного упали и власти успевали решать проблемы. Но, к сожалению, мне сказали, что закон не позволяет принимать такое решение. Весной 2024 года будет сдано 2 тысячи новых домов. Это мама, папа и минимум один ребенок. Это еще больше осложнит ситуацию... Пока этот безумный темп строительства не остановят, ничего изменить невозможно», - рассказала она.

Член инициативной группы Карина Савоненко считает крайне важным решение проблемы с водоснабжением.

«Если брать старую часть хутора, то у нас у всех водоканал обслуживает, и когда отключается насос в Ленинаване из-за сбоя электроэнергии, то новая часть хутора остается без воды. В старой части вода еще течет маленькой струей, а в новой части мгновенно все отключается. Беда с электричеством практически всегда. Потребление мощности постепенно будет возрастать и проблем станет больше. Потребителей большое количество, и нет перспективы решения проблемы. Если в случае с электричеством возможно улучшение после увеличения сечения кабеля, то с водой так нельзя. Менять трубопровод никто не будет, нет финансирования. В летний период я, многодетная мама троих детей, набираю воду в тазиках и купаю детей, при этом колонка не включается из-за напора воды, то есть нет горячей воды. В вечернее время, когда все пользуются водой, то в принципе можно забыть о нормальном напоре, вода идет маленькой струей», - рассказала она «Кавказскому узлу».

Из-за плохого качества воды бытовая техника часто ломается, указывает она.

«Кроме этого есть большая проблема у тех, у кого скважины с водой. У них она ржавая. Из-за этого портится техника, в том числе стиральные машины, посудомойки. Люди жалуются, постоянно приходится ремонтировать технику. Это дополнительные финансовые затраты. Нам нужен диаметр трубы гораздо больше, чем есть сейчас. Но власти ссылаются на то, что нет бюджетных средств. Говорят в стране идет <военная операция> терпите, денег нет», - отметила она.

Жительница хутора Красный Крым Оксана уже 13 лет проживает на улице Кирова. Последние несколько лет она постоянно сталкивалась с проблемой подтопления.

"Наши дома круглогодично подвергаются затоплению грунтовыми водами. Самостоятельно решить эту проблему мы не можем. На протяжении двух лет мы обращались в разные инстанции, нам стараются помочь, но безрезультатно. Последнее обращение было написано в сентябре этого года, направлено губернатору области, но пока ничего не изменилось. Причина этой страшной проблемы - неконтролируемая застройка в поселке, в результате чего засыпаются все канавы, все отходы воды. Кроме этого в через наш поселок течет река Мокрый Чалтыр, ее надо прочистить, потому что за последние лет она сильно заросла, заилилась, заросла камышом. Последняя капитальная прочистка реки была 25-30 лет назад. По моим наблюдениям, вода в последние годы постоянно поднимается в течение всего года. Сегодня 14 ноября, идут дожди и наши дома находятся в постоянном подтоплении, сырости, в результате этого образуется плесень грибок, мох и так далее. Кроме это повреждается фундамент, потрескалась вся декоративная штукатурка фасада нашего дома", - рассказала она «Кавказскому узлу».

Сырость портит не только здания, но и наносит вред здоровью жителей, уверена она.

"В наших обращениях мы постоянно указываем, что вся эта сырость влияет на наше здоровье: на бронхи, легкие. Все это может привести к печальным последствиям. Но нас никто не слышит. Помимо этого у нас у всех находятся выгребные ямы, и когда уровень воды повышается, то мы не можем пользоваться канализацией. Мы пытались как-то решить проблему, вызвали специалистов по установлению септика, но они сказали, что в этих условиях невозможно установка такой системы канализации, так как давление воды из-под земли очень высокая, система не справится со своей задачей. Мы уже отчаялись, не знаем, кому еще обращаться для решения наших проблем", - пожаловалась Оксана.

"Кавказский узел" сообщал, что в ноябре 2022 года назад жители ростовских поселков пожаловались на проблемы с транспортной доступностью. После открытия развязки на северном обходе Ростова-на-Дону был закрыт отбойником съезд к двум поселкам. Их жители пожаловались, что из-за этого к ним не ездят экстренные службы, а им самим приходится тратить на дорогу в Ростов-на-Дону и административный центр Мясниковского района вдвое больше времени.

Ранее жители хутора Красный Крым, который находится в 15 минутах езды от Ростова-на- Дону, обратились к губернатору с просьбой приостановить бесконтрольную застройку их поселения. Из-за экстремальной перегрузки инфраструктуры жители хутора постоянно остаются без света и воды, а сады и школы переполнены в несколько раз.

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