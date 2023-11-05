05 ноября 2023, 21:58

Чиновники три раза подряд запретили жителям Чалтыря проводить митинг

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Жители посёлка Чалтырь под Ростовом-на-Дону планировали провести митинг 5 ноября, чтобы поднять проблемы затопления домов грунтовыми водами, а также остановить бесконтрольную застройку. Однако мероприятие не согласовали. Инициативная группа получила третий подряд отказ в согласовании акции.

На митинге планировался сбор подписей для остановки бесконтрольной застройки, планирования строительства новой электроподстанции, устранения неисправностей в системе ЖКХ, строительства социальных учреждений. Все эти проблемы касаются Краснокрымского сельского поселения и Чалтырского поселения, где суммарно проживает больше 15 тысяч человек.

Собраться все местные жители хотели у администрации Мясниковского района, в селе Чалтырь, со ссылкой на депутата фракции КПРФ Татьяну Иващенко сообщил "Блокнот.Ростов".

Глава Краснокрымского сельского поселения Дзадур Тызыхян трижды пытался согласовать массовое мероприятие на площади у районной администрации. Однако трижды ему официально приходил отказ в проведении митинга по абсолютно разным причинам: несогласованный путь демонстрации, неверная точка сбора граждан, пишет "Ростовское агентство новостей".

"Кавказский узел" сообщал, что в ноябре 2022 года назад жители ростовских поселков пожаловались на проблемы с транспортной доступностью. После открытия развязки на северном обходе Ростова-на-Дону был закрыт отбойником съезд к двум поселкам. Их жители пожаловались, что из-за этого к ним не ездят экстренные службы, а им самим приходится тратить на дорогу в Ростов-на-Дону и административный центр Мясниковского района вдвое больше времени.

Ранее жители хутора Красный Крым, который находится в 15 минутах езды от Ростова-на- Дону, обратились к губернатору с просьбой приостановить бесконтрольную застройку их поселения. Из-за экстремальной перегрузки инфраструктуры жители хутора постоянно остаются без света и воды, а сады и школы переполнены в несколько раз.

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Примечание:

"Ростовчане пожаловались на многочасовые пробки из-за закрытия моста", "Около 300 человек вышли на митинг против мусорного полигона в Ростовской области", "Жители ростовского хутора выступили против строительства мусорного полигона".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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