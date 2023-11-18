Грузинские аналитики сочли реальным выполнение рекомендаций Еврокомиссии

18 ноября 2023, 04:45

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Грузия сама должна определить сроки выполнения девяти рекомендаций, указанных Еврокомиссией для предоставления статуса кандидата в члены Евросоюза, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, выполнение всех рекомендаций вполне реально при наличии политической воли у властей.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека.

Грузинские эксперты по международным отношениям, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», обратили внимание, что Еврокомиссия, которая рекомендовала Тбилиси реализовать реформы по девяти приоритетным направлениям, не указала в рекомендациях сроки выполнения этих девяти пунктов, считая, что их должна определить сама Грузия, а скорость их выполнения зависит от желания страны провести эти реформы.

Девять рекомендаций Еврокомиссии предполагают системную трансформацию в ряде областей, начиная от внешней политики и заканчивая вопросами СМИ, сообщил профессор Грузинского института общественных дел, бывший советник президента Грузии по вопросам внешних связей Тенгиз Пхаладзе.

«Эти вопросы касаются системной трансформации для становления более успешной, демократической Грузии. Все это выполнимо и зависит от политической воли <...> ЕС неоднократно говорил о готовности содействовать в их выполнении советами и финансово. Дедлайн должны устанавливать мы, насколько мы ходим быстро и успешно [выполнить рекомендации]», - сказал он.

По словам Пхаладзе, проведение реформ и продвижение в этом направлении зависят и от активного участия общества. Еврокомиссия прямо указала, что рекомендация предоставить Грузии статус страны-кандидата принята в связи с «преданностью грузинского народа европейским принципам и с учетом того, что действия правительства будут совпадать с духом и стремлением народа». «Многое зависит как от правительства, так и от самого общества - насколько высоко поднимет планку выполнения европейских реформ», - сказал эксперт.

Один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили предполагает, что у Грузии есть год на выполнение девяти пунктов, поскольку осенью 2024 года пройдут парламентские выборы, а в одном из пунктов оговорено проведение справедливых, конкурентных и прозрачных выборов.

«Сначала стране нужно получить статус кандидата. Еще не факт, что мы его получим. А через год после получения надо будет решать вопрос, открывать Грузии переговорный трек по членству в ЕС или не открывать. Это рассчитано на предстоящий год, у нас должны произойти судьбоносные выборы», - сказал он.

По мнению эксперта, у правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» есть сложности с выполнением этих пунктов, в связи с чем часть из 12 первоначальных рекомендаций была собрана в шесть рекомендаций, но к ним добавили три новых. Первым пунктом указано требование прекратить гибридную войну в отношении европейских ценностей и Евросоюза. Это прямой указ правящей партии и ее спикерам. «Это новый серьезный компонент, он выставлен первым условием. Потом уже - вопрос выборов. И это болезненный компонент для «Грузинской мечты», не допускающей мысли об уходе из власти. Это усиление присоединения Грузии к решениям Совета Европы в области внешней политики и безопасности. Сейчас этот уровень составляет процентов около 40, что для страны-кандидата совершенно недопустимый уровень. Его надо будет повышать и, прежде всего, это связано с санкционной политикой ЕС в отношении с Россией, а с этим у "Грузинской мечты" очень серьезные проблемы. Поэтому все эти новые требование им будет выполнить будет очень непросто», - сказал Чечелашвили.

Он обратил внимание, что у властей Грузии и Евросоюза видна разница стандартов и оценки текущей ситуации - правительство Грузии говорит о выполнении 11 из 12 пунктов рекомендаций - не выполнена только деполяризация общества, так как это зависит не только от «Грузинской мечты», - а ЕС говорит, что выполнено три из 12.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили считает, что рекомендации, разработанные Еврокомиссией, нужно выполнить стране в любом случае. «У Грузии есть где-то год на выполнение этих пунктов. Если провести аналогию со сроком выполнения 12 рекомендаций ЕС, то и для их выполнения был приблизительно год», - сказал он.

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