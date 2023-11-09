Коков отреагировал на жалобы о нехватке врачей

09 ноября 2023, 20:01

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Власти разработали программу привлечения врачей к работе в больнице Прохладного, предполагающую выплаты в размере полутора миллионов рублей, сообщил сегодня глава Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", жительница Терека летом 2022 года пожаловалась в соцсети на невозможность попасть на прием к узким специалистам. Нехватка врачей стала проблемой и в других насел енных пунктах Кабардино-Балкарии, указали авторы комментариев в соцсети.

В республике не хватает медицинских кадров, заявил сегодня глава Кабардино-Балкарии. "По федеральной программе «Земский доктор/фельдшер» в течение 2019-2023 годов трудоустроено 155 врачей и 16 специалистов со средним медицинским образованием. Все они распределены по районным больницам и их подразделениям в отдаленных населенных пунктах и получили единовременные компенсационные выплаты. В Минздрав России направлена дополнительная заявка для привлечения еще четырех медицинских специалистов", - отметил он.

Вместе с тем, республике необходима специальная программа, чтобы решить вопрос "нехватки врачей в Центральной районной больнице городского округа . Прохладный и Прохладненского района", отметил он. "Проект предусматривает единовременную компенсационную выплату врачам в размере 1,5 миллиона рублей. Планируется, что уже в ближайшее время в прохладненскую больницу придут работать новые специалисты", - пообещал Коков.

Глава Кабардино-Балкарии сегодня сообщил, что в республике в рамках проекта "Здравоохранение " построены или капитально отремонтированы 16 объектов — взрослые и детские поликлинические отделения, амбулатории, ФАПы. "Сейчас работы ведутся еще на 17 объектах, включая строительство амбулаторий в Эльбрусе и Кубе, Кенже и Октябрьском. Работы в поселке Эльбрус и селении Куба на завершающей стадии. В 2025 году планируем строительство новых амбулаторий в селениях Красносельское, Белая Речка, Жемтала, Светловодское, Куба-Таба, Дейское и Нижний Черек", - написал Казбек Коков в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что жители Нарткалы жаловались на плохие бытовые условия в больнице.

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