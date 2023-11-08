08 ноября 2023, 00:51

Стали известны подробности дела о подготовке теракта армавирским школьником

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Подросток из Армавира сообщил сотрудникам психоневрологического диспансера, что в переписке его уговаривают поджечь школу, после этого следствие возбудило дело о подготовке теракта.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня следствие сообщило об аресте 15-летнего подростка, обвиняемого в подготовке поджога школы в Армавире, сообщили следователи.

Как следует из материалов Краснодарского краевого суда, в котором оспаривалось продление ареста подростку, дело ведет управление ФСБ по Краснодарскому краю, а поджечь школу Казанцева подбивали анонимные пользователи мессенджера Telegram, сообщило 7 ноября издание "Кавказ.Реалии"*.

Как указано в определении на сайте суда, следствие полагает, что на воле подросток имеет "реальную возможность продолжить преступную деятельность, так как до его задержания предпринимал меры к изготовлению кустарным способом орудия преступления, предназначенного для совершения террористического акта, в том числе по месту его жительства". Также следователь предположил, что на свободе подросток " может уничтожить доказательства по делу, угрожать свидетелям, которые проживают с ним в одном домовладении, а также являются его знакомыми и друзьями".

Защита в суде заявляла, что следственных действий по делу в последний месяцы не проводится, а школьник сам сообщил сотрудникам психоневрологического диспансера о переписке с обсуждением поджога школы. Таким образом, по мнению защиты, школьник прекратил приготовление к преступлению. Суд решил не учитывать данные о положительных характеристиках подростка из школы, и оставил арест в силе.

Как следует из данных в списке экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг, 15-летний юноша был внесен в список в мае.

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* внесено в реестр иноагентов.

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Примечание:

"Кубанский школьник попал в список экстремистов", "Дело обвиняемого в экстремизме кубанского подростка дошло до суда", "Продлен арест обвиняемому в поджоге военкомата Горячего Ключа".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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