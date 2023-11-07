Около 20 азербайджанских чиновников обвинены в военных преступлениях

07 ноября 2023, 19:45

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По уголовному делу о военных преступлениях против армян проходят около 20 азербайджанских чиновников, в том числе бывший пресс-секретарь футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов, рассказал "Кавказскому узлу" представитель Следкома Армении.

"Кавказский узел" писал, что руководитель пресс-службы азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов в ходе карабахской войн 2020 года публично призвал к насилию в отношении армян. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) навсегда запретил ему любую деятельность, связанную с профессиональным футболом. "Карабах" за призывы к насилию в отношении армян оштрафован на 100 тысяч евро. Руководство "Карабаха" заверило, что не разделяет позицию Ибрагимова, и пообещало наказать его. При этом в клубе отметили, что Ибрагимов написал гневный эмоциональный пост с призывом к насилию, так как получил психологическую травму.

Обвинения в совершении военных преступлений предъявлены порядка 20 представителям военно-политического и армейского руководства Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

По его словам, общее уголовное дело было возбуждено после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, и обвинения предъявлены им в рамках этого дела. В интересах предварительного следствия, как отметил Абрамян, Следком не считает целесообразным называть имена обвиняемых. "Обвинения связаны с военными преступлениями, в частности с военной агрессией против как Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), так и Армении, с грубейшими нарушениями гуманитарного права, с убийствами и пытками армянских военных и гражданских лиц, с привлечением международных террористов", - отметил Гор Абрамян.

Среди обвиняемых - пресс-секретарь азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов в связи с публичными призывами к геноциду армянского народа, сделанными в период 44-дневной войны в 2020 году, а также оправданием совершенных военных преступлений.

Следком Армении объявил Нурлана Ибрагимова в розыск в ноябре 2020 года, против него было возбуждено уголовное дело по статьям 226, 393.1 и 373.1 УК РА (провоцирование национальной, расовой или религиозной вражды, публичные призывы к геноциду, а также оправдание, смягчение или одобрение геноцида и других преступлений против мира и безопасности человечества). В Ереванский суд первой инстанции было подано ходатайство о его задержании.

По факту преступлений, совершенных Азербайджаном после 44-дневной войны, также возбуждено уголовное дело. Проводится следствие, по итогам которого будет дана правовая оценка, сообщил Абрамян.

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