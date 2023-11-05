Астраханцы призвали власти решить проблему с водоснабжением и канализацией

05 ноября 2023, 11:10

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Жители Астрахани собирают подписи под адресованной президенту России, Генпрокуратуре и Следкому петицией, в которой потребовали решить проблему в городе с водоснабжением и канализацией. Эти проблемы стали хроническими из-за того, что местные чиновники не уделяли им должного внимания, заявили комментаторы в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", астраханцы неоднократно жаловались на проблему с канализацией. Так, 2 ноября жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались в соцсети, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, и что власти не реагируют на их обращения. Комментаторы раскритиковали местных чиновников за равнодушие к проблемам горожан, а мэрия отчиталась, что запланировала комплексный ремонт канализации.

В октябре жители левобережной части Астрахани пожаловались, что несколько недель у них проблема с водоснабжением. Астраханцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что воду приходится покупать, так как жители не извещены о графике работы водовозок. В "Водоканале" пояснили, что подача воды была прекращена из-за ремонтных работ.

Жительница Астрахани Олеся Малышева 3 ноября разместила на сайте Change.org петицию, в которой потребовала от властей решить проблему в городе с канализацией и с водоснабжением. Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, генпрокурору Игорю Краснову, главе Следкома Александру Бастрыкину, главе Совфеда Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

"Мы, жители Астрахани, просим вас вмешаться и навести порядок с водоснабжением и канализацией в нашем городе, пока его окончательно не затопило нечистотами! Обращаемся к вам, так как надежды на Губернатора Астраханской области Игоря Юрьевича Бабушкина и мэра Астрахани Олега Анатольевича Полумордвинова у нас больше нет", – сказано в обращении.

На 11.10 мск 5 ноября эта петиция набрала 1130 голосов.

Пост о том, что астраханцы собирают подписи под петицией, был опубликован в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Жесть Астрахань", на который подписаны более 74 тысяч пользователей. На 11.10 мск эта запись набрала 15 отметок с реакцией пользователей и 19 комментариев.

"По мне, так это единственный шанс, за который нам надо цепляться. Предать огласке надо ситуацию в городе, ну и надежда на Москву. На мэрию особо уже никто не рассчитывает. Иначе давно бы уже что-то сделали", – считает Роман Ворошилов.

"Спасти город можно только поменяв его руководство на честных и компетентных служащих", – написал пользователь Maks Sr-Duke.

"Город потихоньку "мстит" за халатное отношение к нему. Разом во всех районах то канализацию прорвет, то водопровод. И уже очевидно, что силами "Водоканала" эту ситуацию не решить", – отметил Хемуль Гоблинович.

"Почему такая халатность и неуважение к астраханцем?" – задалась вопросом Елена Набережных.

Напомним проблема с канализацией в Астрахани актуальна длительное время. На то, что ряд улиц в Астрахани оказались подтоплены нечистотами из-за массовых аварий на канализационных сетях, горожане пожаловались еще 18 декабря 2022 года. Власти города заявили, что устраняют аварии в порядке очереди.

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