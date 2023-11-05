05 ноября 2023, 11:10

Астраханцы призвали власти решить проблему с водоснабжением и канализацией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Астрахани собирают подписи под адресованной президенту России, Генпрокуратуре и Следкому петицией, в которой потребовали решить проблему в городе с водоснабжением и канализацией. Эти проблемы стали хроническими из-за того, что местные чиновники не уделяли им должного внимания, заявили комментаторы в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", астраханцы неоднократно жаловались на проблему с канализацией. Так, 2 ноября жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались в соцсети, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, и что власти не реагируют на их обращения. Комментаторы раскритиковали местных чиновников за равнодушие к проблемам горожан, а мэрия отчиталась, что запланировала комплексный ремонт канализации.

В октябре жители левобережной части Астрахани пожаловались, что несколько недель у них проблема с водоснабжением. Астраханцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что воду приходится покупать, так как жители не извещены о графике работы водовозок. В "Водоканале" пояснили, что подача воды была прекращена из-за ремонтных работ.

Жительница Астрахани Олеся Малышева 3 ноября разместила на сайте Change.org петицию, в которой потребовала от властей решить проблему в городе с канализацией и с водоснабжением. Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, генпрокурору Игорю Краснову, главе Следкома Александру Бастрыкину, главе Совфеда Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

"Мы, жители Астрахани, просим вас вмешаться и навести порядок с водоснабжением и канализацией в нашем городе, пока его окончательно не затопило нечистотами! Обращаемся к вам, так как надежды на Губернатора Астраханской области Игоря Юрьевича Бабушкина и мэра Астрахани Олега Анатольевича Полумордвинова у нас больше нет", – сказано в обращении.

На 11.10 мск 5 ноября эта петиция набрала 1130 голосов.

Пост о том, что астраханцы собирают подписи под петицией, был опубликован в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Жесть Астрахань", на который подписаны более 74 тысяч пользователей. На 11.10 мск эта запись набрала 15 отметок с реакцией пользователей и 19 комментариев.

"По мне, так это единственный шанс, за который нам надо цепляться. Предать огласке надо ситуацию в городе, ну и надежда на Москву. На мэрию особо уже никто не рассчитывает. Иначе давно бы уже что-то сделали", – считает Роман Ворошилов.

"Спасти город можно только поменяв его руководство на честных и компетентных служащих", – написал пользователь Maks Sr-Duke.

"Город потихоньку "мстит" за халатное отношение к нему. Разом во всех районах то канализацию прорвет, то водопровод. И уже очевидно, что силами "Водоканала" эту ситуацию не решить", – отметил Хемуль Гоблинович.

"Почему такая халатность и неуважение к астраханцем?" – задалась вопросом Елена Набережных.

Напомним проблема с канализацией в Астрахани актуальна длительное время. На то, что ряд улиц в Астрахани оказались подтоплены нечистотами из-за массовых аварий на канализационных сетях, горожане пожаловались еще 18 декабря 2022 года. Власти города заявили, что устраняют аварии в порядке очереди.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Астрахани заявили об устранении последствий ливней", "Прокуратура Астрахани выявила нарушения в работе мэрии по расчистке дорог от снега", "Жильцы дома без воды и отопления в Астрахани получили ключи от новой квартиры".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 ноября 2023, 12:04

05 ноября 2023, 10:14

05 ноября 2023, 09:17

05 ноября 2023, 08:19

  • Житель Чародинского района убит в ходе СВО

    Абдул-Ибрагим Гаджибегов погиб на Украине, сообщили власти Чародинского района. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 657 жителей Дагестана.

05 ноября 2023, 07:23

  • Протестующие перекрыли дорогу к каньону Балди

    Жители муниципалитета Мартвили на Западе Грузии, выступающие против передачи каньона Балди в частные руки, заблокировали дорогу, которая ведет к каньону. После этого на территорию каньона не смогли попасть сотрудники компании Canyon 35, строящей несколько туристических объектов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи