Генеральная прокуратура Азербайджана. Фото: https://vesti.az/kriminal/v-azerbaidzan-iz-rossii-ekstradirovali-cetyrex-lic-obyavlennyx-v-mezdunarodnyi-rozysk-501888

31 октября 2023, 13:54

Россия выслала четверых объявленных в розыск граждан Азербайджана

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Власти России экстрадировали в Азербайджан четверых его граждан, находившихся в международном розыске. Хабиб Калтаев обвиняется в участии в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана. Рашаду Тагиеву, Джамшиду Бадирзаде и Магерраму Мириеву вменяются мошенничество и хулиганство.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, генеральная прокуратура России удовлетворила запрос азербайджанских правоохранительных органов и выдала Азербайджану четырех его граждан, объявленных ранее в международный розыск. Запрос был удовлетворен в рамках "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" СНГ от 7 октября 2002 года.

Один из экстрадированных граждан Азербайджана, Хабиб Калтаев, был объявлен в международный розыск по обвинению в участии в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана, сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Еще двое экстрадированных, Рашад Тагиев и Джамшид Бадирзаде, обвиняются в мошенничестве с нанесением крупного ущерба. Четвертый экстрадированный, Магеррам Мириев, обвинен в хулиганстве.

Все четверо были задержаны на территории России. 30 октября в сопровождении конвоя Пенитенциарной службы Азербайджана они были доставлены в Баку.

Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана отказал корреспонденту "Кавказского узла" в подробном комментарии по экстрадиции четверых граждан страны.

Калтаев обвиняется по статье 283-1 УК Азербайджана "Создание группировки для участия в вооруженных конфликтах вне пределов страны", ему грозит до 11 лет лишения свободы, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах.

Калтаев 1981 года рождения, он уроженец Балакенского района. В июле 2013 года он был приговорен к семи годам заключения за ДТП, в котором погибли два человека. В мае 2018 года Калтаев досрочно освободился в соответствии с распоряжением о помиловании, затем покинул Азербайджан и принял участие в вооруженном конфликте за рубежом. Некоторое время назад перебрался в Россию, добавил источник.

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Примечание:

"Предложение Баку обменяться осужденными вызвало споры в Армении и Нагорном Карабахе", "Власти Азербайджана отчитались об аресте участников отрядов боевиков", "Россия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого по делу о беспорядках в Гяндже".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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