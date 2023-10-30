Индийские монахи провели церемонию разрушения мандалы в центральном хуруле Элисты

30 октября 2023, 07:19

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В центральном хуруле Элисты состоялась церемония разрушения мандалы, которую построили монахи из монастыря Дрепунг Гоманг (Индия). Половина песка была роздана верующим.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября в Калмыкию приехала делегация монахов из монастыря Дрепунг Гоманг (Индия). В центральном хуруле Элисты они проводят различные обряды, в числе которых - строительство мандалы. После того, как она была завершена, две недели верующие созерцали ее, а на 29 октября была запланирована церемония ее разрушения.

29 октября в центральном хуруле Элисты состоялась церемония разрушения песочной мандалы Будды Медицины, пишет "Калмыкия-онлайн".

Сначала верующие поклонились мандале, после чего монахи, прочитав специальную молитву восхваления Будды Медицины, начали процесс разрушения. Оно символизирует непостоянство всего сущего, бренность бытия.

Собранный песок монахи разделили на две части. Одна из них была вывезена монахами к Колонскому пруду, где после соответствующего ритуала была предана воде. Это является подношением Хозяевам местности. Вторая же часть песка была роздана верующим после молебна, информируют "Вести Калмыкия".

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