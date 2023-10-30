В аэропорту Махачкалы началась стрельба

30 октября 2023, 00:10

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Участники акции в аэропорту Махачкалы забрасывают силовиков камнями, полиция в ответ стреляет в воздух.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 29 октября в аэропорту Уйташ к прибытию рейса из Тель-Авива по призывам анонимных телеграм-каналов собрались сотни жителей республики. Они заявили, что не позволят евреям попасть в Дагестан. Участники акции организовали досмотр автомобилей и автобусов, не делая исключений даже для техники силовиков, пытаясь найти прибывших из Израиля. В 21.40 мск источники сообщили, что толпу удалось вытеснить со взлетно-посадочной полосы, при этом участники акции вступили в стычки с полицией.

Протестующие в аэропорту Махачкалы забрасывают силовиков камнями и бутылками. Слышна стрельба, сообщил телеграм-канал Baza в 23.49. Пост сопровождается коротким шестисекундным видео, снятом из-за спин протестующих. На нем видно, как собравшиеся кидают в стороны силовиков камни, и слышны звуки стрельбы.

Звуки стрельбы слышны на взлётно-посадочной полосе, сообщил телеграм-канал Mash Gor в 23.49. По предварительным данным полиция разгоняет протестующих, которые всё ещё находятся на аэродроме, говорится в сообщении.

По взлетной полосе аэропорта продолжает ходить толпа, несмотря на заявления Росавиации об "освобождении" аэродрома, сообщил в 23.51 мск телеграм-канал "Осторожно, новости".

Один из пассажиров рассказал, что митингующие продолжают толпой передвигаться по аэродрому с палестинскими флагами. "Не понимаем, что происходит. ОМОН, военные, митингующие, все в кучу", - рассказал пассажир одного из успевших приземлиться самолета, слова которого приводятся в сообщении.

К вечеру люди продолжали прибывать в аэропорт Махачкалы, несмотря на то, что Росавиация объявила о закрытии аэропорта на прилет и вылет. "Тысячи автомобилей вдоль обочин. Люди пешком продолжают двигаться к аэропорту", сообщил в 22.47 мск телеграм-канал "МК в Дагестане", сопроводив пост несколькими видео, на которых видны оставленные автомобили и идущие пешком в сторону аэропорта люди.

Мусульмане регионов СКФО после обострения палестино-израильского конфликта неоднократно выступали в поддержку палестинцев. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии также отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, говорится в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Ряд акций принял антиизраильский характер. Так, жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была пресечена силовиками. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил с обращением по поводу ситуации в Палестине и реакции на нее на Северном Кавказе, назвав недопустимыми антисемитские акции, а также призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Боевые действия между Израилем и движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела Израиля сотнями ракет, под обстрел попали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Террористы проникли на территорию Израиля, захватив сотни заложников. Армия обороны начала против "Хамас" операцию "Железные мечи", Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура.

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