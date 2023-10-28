Жильцы пожаловались на угрозу обрушения многоэтажки в Волгограде

28 октября 2023, 15:05

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Вода затапливает подвал многоэтажного дома в Волгограде и подмывает фундамент, что грозит обрушением здания, а чиновники не принимают меры, рассказали жильцы. Обследование и ремонт трубопровода запланированы на ноябрь, сообщили в мэрии.

В Волгограде 400 жильцов дома №10А по улице Лавочкина заявили в прокуратуру и Роспотребнадзор об угрозе разрушении фундамента и самого дома из-за аварии в сетях водоснабжения. По их словам, вода просачивается через кирпичную кладку подвала, и фундамент подмывается. Вода поступает как из прорванных труб водо- и теплоснабжения, так и из ливневой канализации во время дождей.

Сегодня корреспондент "Кавказского узла" посетил проблемный дом и пообщался с жильцами. Оксана Полянская проживает в доме с момента ввода его в эксплуатацию – с 2008 года. Женщина рассказала, что боится за свою жизнь, так как из-за подмывания фундамента «дом стал проседать». "Все течет, разрушается, дом дает усадку. Стена просела. Потом появятся трещины", - сказала она.

Ее сосед, пенсионер Александр Зиновьев, живет в квартире один. Вода постоянно поступает в подвал, сказал он. "Скоро зима, морозы. Прямая угроза нашему фундаменту и самому дому. И проезду машин мешает раскопанная ими (концессиями) яма. Говорят, грунт должен улежаться 21 день. А уже полгода прошло, как улеживается. Вода оттуда (из присыпанного песком раскопа) постоянно просачивается, куда-то уходит", - сказал пенсионер.

Мужчина сообщил об отсутствии реакции надзорных органов на жалобы жильцов. "Пишем письма, а ответа нет. И проверки не проводят по нашим жалобам. Отвечают по телефону. Здесь мы никого из чиновников не видели", - заявил Зиновьев.

Семья Домадихиных также проживает в доме с момента его заселения. Надежда Домадихина обратила внимание корреспондента "Кавказского узла" на транзитную трубу концессии теплоснабжения, которая проходит через их дом. Эта труба дает течь, и вода поступает в подвал дома через кирпичную кладку, а не через место входа трубы в подвал. Это-то и беспокоит жильцов, так как, по их мнению, «проблема намного острее, чем могло бы показаться».

"Опасаемся, что может разрушиться фундамент дома. Три недели идет подмывка фундамента. ТСЖ постоянно из подвала откачивает воду: с утра до вечера. Потому что за ночь набирается вода сантиметров 30. С ужасом ждем зимы. Но реакции от концессий никакой", - сказала она.

Ее супруг Игорь Домадихин по специальности инженер-механик, а сейчас состоит на должности председателя ТСЖ. Мужчина сообщил о появившейся трещине на стенах подвала, что, по его словам, является «пугающим знаком». «Там даже видно, что вдоль (стены) трещина пошла. Реакция (концессий на жалобы жильцов) отрицательная. Все они перекладывают проблему друг на друга, и проблема не решается. А зима близится», - сказал Игорь Домадихин.

Юрий Малышев купил квартиру в этом доме в 2009 году. Он инженер-строитель, а сейчас временно исполняет обязанности слесаря дома. Он вручил корреспонденту "Кавказского узла" сапоги и предложил спуститься в подвал, а по пути показал на канализационные колодцы во дворе дома, из которых шел пар. На дне одного из колодцев была видна вода, водой покрыт и пол в некоторых помещениях подвала. Юрий Малышев заметил, что за ночь вода набирается до 30 сантиметров глубиной, поэтому он дважды в день – утром и вечером – откачивает насосом воду. «Хожу по щиколотку в воде. Сочится вода прямо из-под кирпича», - сказал слесарь.

Малышев показал подключенный насос и стену, на которой кирпичная кладка за трубой покрыта каплями теплой воды. На потолке также блестели крупные капли. В соседнем помещении располагалось коммунальное оборудование. На стене размещен большой электрощиток. По словам Юрия, затопление этого помещения водой может угрожать целостности этого оборудования.

"Дом может разрушиться. Подмывает фундамент. С 7 октября с соседнего дома к нам поступает вода. Просадка уже идет, трещины скоро пойдут. Надо устранять аварию. Валят (концессии) друг на друга", - возмутился мужчина.

Инженер ТСЖ «Лавочкина 10А» Юлия Авксентьева подтвердила, что затопление подвала горячей водой через кирпичную кладку происходит уже около месяца. "Сначала нас топила концессия холодного водоснабжения (произошел прорыв на их трассе). В результате разрыли грунт, асфальтовое покрытие. Аварию устранили, но благоустройство не восстановили. Во время проливных дождей через это разрытие стало опять топить подвал уже ливневыми водами. Концессия на наши жалобы не реагировала. Через две недели после очередного дождя они засыпали это место песком и щебнем, то есть ни бордюр, ни асфальт не были восстановлены", - рассказала Юлия Авксентьева.

Инженер ТСЖ пояснила, что после этого инцидента подвал стал затапливаться в том же месте уже горячей водой. Сотрудники ТСЖ вызвали концессию теплоснабжения. Те взяли анализ и сказали, что это "не их вода". Вызвали концессию холодного водоснабжения, их представители также сказали, что "это не наша вода", сказала Авксентьева.

"В итоге течь продолжается по сей день. Есть реальная опасность разрушения фундамента и обрушения дома. Зимой этот процесс ускорится во время морозов, потому что дом кирпичный", - высказала свои опасения Юлия Авксентьева.

Она также пояснила, что через проблемный дом проходит система транзитного водоснабжения сетей концессии теплоснабжения. Там также имеются повреждения, «но их не устраняют, несмотря на наши официальные жалобы (с июня)». "В надзорные органы обратились – в прокуратуру, в Роспотребнадзор. Пока ответов нет. В мэрию писали. Ответ: их наказали, обязали устранить аварию. Переписка длится уже третий месяц", - пожаловалась инженер ТСЖ.

В жалобе, поданной жильцами 24 октября в региональное управление Роспотребнадзора (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), указано, что «бездействия ООО «Концессия водоснабжения» и ООО «Концессия теплоснабжения» приводят к созданию чрезвычайной ситуации, создают угрозу жизни и здоровью жильцов дома, так как подтопление разрушает фундамент и угрожает разрушению жилого дома в целом».

Обслуживающая компания запланировала обследование труб на ноябрь

Юлия Авксентьева продемонстрировала ответы, которые ТСЖ получало из администрации города на свои обращения. Так, отвечая на жалобу от 25 сентября, переданную в мэрию из администрации Ворошиловского района, департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда сообщил следующее: «По информации ООО «Концессии теплоснабжения», на ноябрь текущего года ООО «Концессии теплоснабжения» запланировано техническое обследование трубопроводов теплоснабжения в подвале многоквартирного дома по ул. Лавочкина, 10а с целью определения дефектных участков трубопроводов для дальнейшего проведения ремонтных работ. При проведении ремонтных работ также будут ликвидированы врезки, ранее используемые для присоединения к системе теплоснабжения теплообменника системы ГВС для многоквартирного дома по ул. Лавочкина, 10/1. Данный теплообменник в предыдущие периоды был перенесен в здание абонента по ул. Лавочкина, 10/1».

Председатель ТСЖ Игорь Домадихин показал также корреспонденту "Кавказского узла" ответ мэрии, датированный 25 октября. В нем замруководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда А.Б. Козлов сообщил жильцам проблемного дома, что по информации, полученной им из ООО «Концессии теплоснабжения», на ноябрь 2023 года ООО «Концессии теплоснабжения» запланировало техническое обследование трубопроводов теплоснабжения в подвале дома «с целью определения дефектных участков трубопроводов для дальнейшего проведения ремонтных работ».

«При проведении ремонтных работ также будут ликвидированы врезки, ранее используемые для присоединения к системе теплоснабжения теплообменника системы ГВС для многоквартирного дома по ул. Лавочкина, 10/1. Данный теплообменник в предыдущие периоды был перенесен в здание абонента по ул. Лавочкина, 10/1», - сообщил жильцам чиновник профильного департамента.

Увлажнение грунта приведет к неравномерным деформациям фундаментов и здания в целом, подтвердил опасения жильцов кандидат технических наук Сергей Подзолков. "Приведет к вымыву (суфозии) частиц грунта из подошвы фундамента. Как результат, (приведет к) повреждениям вышележащих конструкций, и, соответственно, непрогнозируемому риску внезапного разрушения здания", - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Обязанность содержания и поддержания в рабочем состоянии сетей трубопроводов лежит на организациях, на чьем балансе они находятся, указал юрист Сергей Иващенко, ознакомившись с проблемой жильцов дома.

"Если протечка из труб теплоснабжения – обязанность ее устранить лежит, согласно концессионным соглашениям, на ООО «Концессии теплоснабжения», если холодного – на ООО «Концессии водоснабжения». Тут вообще спорить не о чем. Контролируют концессии мэрия и надзорные органы", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на требования Федерального закона "О концессионных соглашениях" N 115-ФЗ.

По словам юриста, в случае возникновения чрезвычайной ситуации следственные органы могут возбудить уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». В случае гибели людей может быть назначено судом наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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