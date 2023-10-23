Источники сообщили о попытке отравить летчиков в Армавире

23 октября 2023, 07:57

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Отравленные торт и алкоголь доставил курьер для участников мероприятия в честь годовщины выпуска из Армавирского военного авиационного училища. Благодаря случайности продукты никто не употребил. Доставщик позже был задержан в аэропорту, сообщили источники.

По данным телеграм-канала Fighterbomber, 21 октября неизвестный доставил 20-килограммовый торт и несколько ящиков виски на мероприятие в честь 20-летней годовщины выпуска из Армавирского военного авиационного училища. Участники мероприятия стали фотографировать торт и публиковать фото в чатах с их коллегами, пытаясь найти авторов посылки, чтобы отблагодарить их.

Однако люди, которые отправили им торт и алкоголь, не находились. Это вызвало подозрение, после чего в чаты были разосланы фотографии курьера с изображения, снятым камерой видеонаблюдения.

Участники мероприятия не стали есть торт и распивать алкоголь. Далее стало известно, что курьер, доставивший их, уехал из Армавира и купил билет на самолет. Доставщик позже был задержан, им оказался уроженец Мелитополя. Он признался, что торт был отравлен, также как и алкоголь, сообщил 22 октября телеграм-канал "Baza".

По словам источников, торт и алкоголь были доставлены в ресторан утром 21 октября. В это время участников мероприятия еще не было. При этом, по данным другого источника, 21 октября в аэропорту Ставрополя по запросу армавирских оперативников действительно был задержан некий 32-летний Семенов Е., уроженец Мелитополя. Семенов пытался дневным рейсом вылететь в Москву.

Силовики сейчас разыскивают кондитеров, изготовивших торт и, таким образом, причастных к попытке отравить летчиков, отметила сегодня Lenta.ru.

На 07.55 мск на сайте управления МВД по Краснодарскому краю и на сайте следственного управления СКР по Кубани нет сообщений о попытке отравить летчиков Армавирского военного авиационного училища.

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