Юрист из Калмыкии добивается разъяснений от Генпрокуратуры о допустимости употребления слова "война"

18 октября 2023, 16:37

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Адвокат и правозащитник Семен Атеев потребовал ответа в Генпрокуратуре о правомерности употребления телеведущими и политиками слова "война" при описании специальной военной операции на Украине, однако получил лишь отписку. Он отметил, что суды выносят приговоры за употребление слово "война" в этом контексте, таким образом применяются двойные стандарты, и заявил о намерении продолжать добиваться развернутого ответа от ведомства.

Известный в Калмыкии адвокат и правозащитник Семен Атеев обратился в Генеральную прокуратуру РФ с вопросом о том, насколько законно то, что российские телеведущие, военные корреспонденты и даже чиновники называют специальную военную операцию на Украине "войной".

Первый запрос в Генпрокуратуру Атеев написал еще в конце августа. В своем обращении юрист перечислил конкретные примеры с цитатами публичного употребления слова "война", в частности, главой государственного телеканала Маргаритой Симоньян, телеведущим Владимиром Соловьевым, телеведущим Евгением Поповым и военным корреспондентом Александром Сладковым. Также Атеев указал, что, согласно информации с сайта президента РФ, о "войне" говорил на встрече с Владимиром Путиным врио ЛНР Леонид Пасечник.

В обращении Атеев спросил, могут ли граждане в соответствии с действующим законодательством называть специальную военную операцию на Украине войной? Если не могут, то является ли правонарушением публичное заявление о том, что специальная военная операция на Украине является войной? И нет ли оснований для привлечения таких граждан к ответственности за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ? (копия обращения имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Я обычный человек, сижу, смотрю телевизор. И мне непонятно, по какой причине все эти люди спокойно говорят о "войне" на огромную аудиторию, на федеральных каналах, но при этом других людей - московского депутата Алексея Горинова, екатеринбургского политика Евгения Ройзмана* и так далее, их множество - привлекают за то же самое к ответственности, дают огромные штрафы или сажают на много лет. У нас в Конституции есть статья 19, которая говорит о том, что все равны перед законом и судом и что государство гарантирует равенство прав граждан вне зависимости от пола, расы, национальности, должностного положения и так далее. А получается, что одним что-то можно, а другим нет, это противоречит закону, это двойные стандарты, а их быть не должно, об этом даже сам Путин говорил", - сказал Семен Атеев корреспонденту "Кавказского узла".

4 сентября он получил ответ на электронную почту о том, что его обращение в Генпрокуратуру перенаправлено для проверки в прокуратуру Республики Калмыкия. "По закону положено, чтобы прокуратура направила заявление о правонарушении или преступлении в следственные органы. А они просто взяли и скинули мое обращение сюда, в Калмыкию, зная, что тут ничего не будут делать. И калмыцкая прокуратура, действительно, уже 6 сентября ответила мне, что нарушений никаких нет", - рассказал Семен Атеев.

"В вашем обращении информации о фактах нарушения закона, требующих принятия мер прокурорского реагирования, не содержится", - говорится в ответе и.о старшего помощника прокурора республики Калмыкия по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Д. Босхамджиева (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

После этого юрист вновь написал в Генпрокуратуру, на имя генпрокурора Игоря Краснова, перечислив случаи употребления Симоньян, Соловьевым, Поповым и Пасечником слова "война" и указав, что этими случаями не могут заниматься калмыцкие органы ввиду федерального масштаба этих случаев. "После второго обращения Генпрокуратура скинула его уже не в Калмыкию, а в прокуратуру города Москвы, которая, в свою очередь, отправила мое обращение в ГУ МВД РФ по Москве, в Центр по противодействию экстремизму", - пояснил Атеев.

В коротком ответе МВД Атееву от 11 октября говорится, что его обращение рассмотрено, в ходе проведенной проверки нарушений законодательства не выявлено. "По идее, я теперь могу свободно говорить везде "война", а если ко мне возникнут вопросы - то показывать этот ответ МВД, что в этом нет преступления. То есть они документально подтвердили - называть СВО "войной" - не преступление", - отметил он.

"Но вообще-то это ответ недопустимый. Они даже не написали, что они проверяли, какое мое обращение имеют в виду. Там же не одно было обращение. Ни фамилий не называют, ничего, хотя я указывал конкретных людей, приводил их конкретные цитаты, ставил конкретные вопросы. Там должно быть иначе - "на ваше обращение от такого-то числа, касательно таких-то людей и деяний"... Это ничего нет. Поэтому я планирую написать жалобу в Генпрокуратуру, потому что мне должны были дать полноценный, мотивированный ответ, а не отписку", - возмутился юрист.

Он заявил, что будет продолжать добиваться от надзорного органа полноценного ответа. "Сейчас, конечно, если я пойду говорить везде "война", меня все равно привлекут, несмотря на этот ответ. Поэтому я намерен продолжать добиваться от них нормального ответа на мои конкретные вопросы", - заключил Атеев.

"Кавказский узел" также писал, что лидер калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев с февраля 2022 года подвергался преследованию из-за своей активистской деятельности и публикаций в соцсетях. 28 февраля 2022 года силовики принудительно доставили его в отдел полиции после того, как он сфотографировал участника пацифистского пикета. Боромангнаев покинул Россию.

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