Ингушетия заняла последнее место в рейтинге регионов по материальному благополучию

09 октября 2023, 00:49

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В рейтинге регионов России по материальному благополучию населения последнее место заняла Ингушетия, которая, как и годом ранее, набрала лишь один балл из 100 возможных.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2021 год в рейтинге регионов России по материальному благополучию последнее место заняла Ингушетия, набравшая лишь один балл из ста. Наилучшая ситуация среди регионов России - в Краснодарском крае.

Рейтинг регионов России по материальному благополучию населения опубликовало сегодня, 9 октября РИА "Новости". Он основан на данных Росстата и Центрального банка России. При составлении рейтинга учитывались такие данные, как отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов физлиц, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могут приобрести жилье в ипотеку, доля населения с доходами выше 60 тысяч рублей в месяц.

Среди регионов юга России наивысшее положение занял Краснодарский край, который расположился на 22 месте с 46,30 балла из 100. Ростовская область - на 37 месте (39,26 балла), Волгоградская область - на 46 месте (35,69 балла), Адыгея - на 62 месте (30,25 балла), Астраханская область - на 65 месте (28,39 балла), Ставропольский край - на 68 месте (25,26 балла), Северная Осетия - на 73 месте (22,52 балла), Дагестан - на 77 месте (19,09 балла), Кабардино-Балкария - на 79 месте (15,29 балла), Чечня - на 80 месте (10,49 балла), Калмыкия - на 81 месте (9,74 балла), Карачаево-Черкесия - на 83 месте (5,19 балла), Ингушетия - на 85, последнем месте (1 балл).

Для сравнения, первое место рейтинга набрал Ямало-Ненецкий автономный округ с 100 баллами.

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