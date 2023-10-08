08 октября 2023, 01:49

Волгоградец оштрафован за футболку с украинской символикой

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Суд оштрафовал жителя Волгограда Сергея Латменцева оштрафован за то, что ходил по улице в футболке с украинской символикой. На суде он заявил, что не планировал дискредитировать российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", житель Волгограда Сергей Латменцев в июне 2022 года был оштрафован за публикацию в соцсети пацифистских фотографий и ссылки на интервью признанного иноагентом публициста Виктора Шендеровича.

Волгоградец Сергей Латменцев оштрафован по административное статье о дискредитации российской армии, информируют 7 октября "Кавказ.Реалии".

По данным следствия, Латменцев находился на улице в футболке с изображением сердца в цветах флага Украины и надписью "Живи Украина". Его остановили сотрудники патрульно-постовой службы.

В суде волгоградец признал вину, однако заявил, что намерений дискредитировать армию у него не было. Суд, впрочем, пришел к выводу в публичном месте демонстрировал флаг Украины, что свидетельствует о его отношении к специальной военной операции. Латменцев был оштрафован, однако сумма штрафа в постановлении не указана.

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* внесен Минюстом России в реестр иноагентов.

**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Организатор "Монстрации" в Махачкале сочла недостаточной компенсацию за задержание", "11-летний подросток в Камышине поставлен на профучет за дискредитацию российской армии", "Волгоградский активист признан виновным в дискредитации вооруженных сил".

Автор: "Кавказский узел"

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