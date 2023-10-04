Баку опроверг информацию о смертном приговоре напавшему на посольство иранцу

04 октября 2023, 02:40

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Генеральный прокуратура Азербайджана отслеживает ход дела гражданина Ирана, напавшего в январе на посольство. Окончательное решение по делу не принято, несмотря на то, что СМИ сообщили о смертном приговоре.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября СМИ сообщили о том, что в Иране вынесен смертный приговор напавшему на посольство Азербайджана Ясину Гусейнзаде.

27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджан 3 октября распространила сообщение, в котором говорится, что приговор обвиняемому в нападении на посольство Азербайджана вопреки сообщениям в СМИ пока не вынесен.

В пресс-релизе указывается, что Генпрокуратура Азербайджана отслеживается ход следствия в по уголовному делу о нападении на азербайджанское посольство и с соответствующими органами этой страны регулярно поддерживаются контакты. «Так, в соответствии с законодательством ИРИ следствие по уголовному делу было завершено и направлено для рассмотрения в суд. Прокурором было истребовано осуждение обвиняемого к самому тяжкому наказанию. Однако судом еще окончательное решение не принято», - говорится в заключение пресс-релиза Генпрокуратуры Азербайджана.

Получить комментарии в посольстве Ирана в Азербайджане не удалось. В коммутаторе посольства соединяли с пресс-службой, однако на звонки никто не отвечал.

Напомним, что отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности.

7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран.

В начале сентября Азербайджан посетила военная делегация Ирана во главе с начальником управления международных отношений и оборонной дипломатии генерального штаба вооруженных сил Ирана генералом-майором Мохаммедом Ахади. В ходе визита он выразил обеспокоенность деятельностью Армении, которая, по его словам, угрожает стабильности на Южном Кавказе. Вице-президент Ирана Мухаммед Джамшиди заявил, что Армения становится центром западной разведки в регионе и сближается с НАТО и ЕС. Азербайджанские аналитики сочли, что визит делегации свидетельствует об обеспокоенности Тегерана обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также демонстрирует курс на нормализацию отношений.

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Напомним, что отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности.

7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран.

В начале сентября Азербайджан посетила военная делегация Ирана во главе с начальником управления международных отношений и оборонной дипломатии генерального штаба вооруженных сил Ирана генералом-майором Мохаммедом Ахади. В ходе визита он выразил обеспокоенность деятельностью Армении, которая, по его словам, угрожает стабильности на Южном Кавказе. Вице-президент Ирана Мухаммед Джамшиди заявил, что Армения становится центром западной разведки в регионе и сближается с НАТО и ЕС. Азербайджанские аналитики сочли, что визит делегации свидетельствует об обеспокоенности Тегерана обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также демонстрирует курс на нормализацию отношений.

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/393045

© Кавказский Узел

Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»