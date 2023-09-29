Карабахцы назвали первоочередной задачей в Армении поиск жилья

29 сентября 2023, 16:33

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Жители Карабаха, прибывшие в Армению, назвали главной проблемой поиск жилья для своих семей. Финансовая помощь переселенцам пока не предоставляется, существует небольшой фонд домов для расселения жителей, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", жителей Нагорного Карабаха начали вывозить на предоставленных Арменией автобусах в сопровождении миротворцев. Власти Армении днем 29 сентября сообщили, что число переселенцев, выехавших из региона, превысило 88 тысяч.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

В Ереване и по всей Армении действуют пункты сбора гуманитарной помощи для армян, прибывших из Нагорного Карабаха. Объявления о сборе помощи – одежды, детского питания – публикуются в социальных сетях. Там же публикуются сведения о жилье, которое безвозмездно предоставляются на срок до одного года арцахским армянам, передает корреспондент "Кавказского узла".

В Ереване со своей семьей, женой и тремя детьми, остановился Ашот из Мартакерта. Квартиру для него сняли знакомые армяне из Ливана через Booking. Они же должны были расплатиться за жилье. "Владелец не знал, что квартиру сняли для арцахцев. Узнав, отказался брать плату за проживание", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

До Армении на своем автомобиле добирались почти сутки. "Бензина хватило, здесь уже в Армении заправился газом. По дороге нас встречали, едой и водой угощали, интересовались, в чем нуждаемся. Ни на минуту не чувствовали себя покинутыми", - пояснил он.

От жилья, которое ему предложили, он отказался. "Там не было удобств для проживания с тремя детьми. Буду искать дом в каком-нибудь селе", - сказал Ашот, добавив, что пока не получал финансовую помощь.

Жительница Степанакерта по имени Анжела приехала вместе с семьей. "Нас было пятеро. Я, муж, его родители и соседский парень, которому не на чем было уехать. Выехали из Степанакерта рано утром 25 сентября, однако добрались в Горис лишь ночью. Почти 36 часов провели в дороге", - рассказала она "Кавказскому узлу"

В дороге ее свекру стало плохо, в Горисе его отвезли в местный медцентр. "Поставили капельницу, привели в чувство. Днем выехали в Ереван. Остановились у родственников. Будем искать собственный дом в аренду близко к Еревану", - отметила Анжела, добавив, что пока не регистрировались для получения финансовой помощи.

По ее словам, с собой взяли только постельные принадлежности. "Остальное оставили, когда-нибудь мы вернемся в свои родные края", - подчеркнула жительница Нагорного Карабаха.

На данный момент выдача финансовой помощи армянам, депортированным из Арцаха, не осуществляется, правительство разрабатывает процедуру ее перечисления, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства труда и социальных вопросов Армении Зара Манучарян.

По ее словам, почти что каждая семья из Нагорного Карабаха многодетная. "Но есть семьи с семью и более детьми. В каждом случае применяется индивидуальный подход. На данный момент жилищный фонд небольшой, но работа по регистрации домов для арцахских армян все еще ведется", - отметила пресс-секретарь ведомства.

Особой процедуры для многодетных семей нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве территориального управления и развития. "Если многодетная семья отказалась от предложенного жилья, она может обратиться в органы местного самоуправления с просьбой подыскать жилье", - пояснила пресс-секретарь ведомства Сона Арутюнян.

Саида Погосян родом из Гадрута. Организацией помощи армянам из Арцаха она занялась еще во время осенней войны 2020 года.

"Собираем все. Если своими силами не удается решить проблему, запрашиваем помощь через Facebook*. До сих пор не было, чтобы не удалось решить проблему. Сформировалась группа, которая координирует и делится информацией, где и что нужно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). Текст указа можно прочитать в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Шахраманян не имел права подписывать такой указ, Конституция не наделяет его такими полномочиями, указали армянские политологи Ара Папян и Андриас Гукасян.

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