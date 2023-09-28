Миротворцы эвакуировали в Армению 258 пострадавших при взрыве в Нагорном Карабахе

28 сентября 2023, 09:29

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Из Нагорного Карабаха в Армению миротворцами на вертолетах эвакуированы 258 человек, пострадавших при взрыве на складе с топливом близ Степанакерта, отчиталось Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", на вечер 27 сентября из Нагорного Карабаха в больницы Армении воздушным путем было доставлено 112 пациентов. Всего на лечение перевезены 349 человек. Вертолетами российских миротворцев –142 человека.

Миротворцы завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха, пострадавших при взрыве резервуара с топливом в Степанакерте, сообщило Минобороны России.

"Всего совершено 42 санитарных рейса, в ходе которых военными врачами медицинского отряда спецназначения российского миротворческого контингента было эвакуировано 258 человек, в том числе эвакуации подлежали пациенты республиканского медицинского центра Степанакерта, нуждающиеся в медицинской и реанимационной помощи", – привел сегодня ТАСС слова сотрудника министерства.

Напомним, 25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран произошел сильный взрыв. В результате погибли 68 человек, еще 105 числятся пропавшими без вести. Ранения получили 290 человек, 168 из них 26 сентября были доставлены в медицинские учреждения Армении.

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