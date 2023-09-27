349 пациентов из Нагорного Карабаха перевезены в Армению

27 сентября 2023, 19:49

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В медцентры Армении сегодня воздушным путем доставлены 112 пациентов. Всего на лечение перевезены 349 человек, в числе которых пострадавшие при взрыве около Степанакерта и получившие ранения в ходе военной эскалации в Нагорном Карабахе, сообщил Минздрав Армении.

"Кавказский узел" писал, что 25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. Погибли 68 человек, еще 105 числятся пропавшими без вести. Ранения получили 290 человек, из них 168 26 сентября были доставлены в медицинские учреждения Армении, сообщил вечером 26 сентября омбудсмен нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Сегодня из Нагорного Карабаха в Армению вертолетами перевезено 112 пациентов. Всего в медицинские организации армении наземным и воздушным транспортом перевезено 349 раненых, все они получают необходимую помощь, сообщил сегодня Минздрав Армении на своей странице в Facebook*.

Ведомство подчеркнуло, что все пострадавшие в результате взрыва на складе бензина и в результате военных действий уже переведены из медцентров Нагорного Карабаха в Армению.

Вертолетами российских миротворцев перевезены 142 человека, которые пострадали при взрыве в Степанакерте, говорится в сегодняшнем информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента, опубликованном на сайте Минобороны России.

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