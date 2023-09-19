На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: https://www.mil.am

19 сентября 2023, 06:39

Военнослужащий ранен в Нагорном Карабахе

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Военнослужащий Нагорного Карабаха получил ранение в Мартакертском районе в результате нарушения режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

По данным Минобороны России, 18 сентября миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Мартакертском районе.

"В результате обстрела получил ранение один военнослужащий вооруженного формирования Нагорного Карабаха. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – сообщило министерство 18 сентября на своем сайте.

На 06.00 мск 19 сентября на сайтах оборонных ведомств Нагорного Карабаха и Азербайджана нет сообщений или комментариев о ранении военного в зоне конфликта.

Напомним, азербайджанское название Мартакерта – Агдере.

"Кавказский узел" также писал, что 18 сентября Баку обвинил Степанакерт в попытке возвести фортификации. 17 сентября Азербайджан заявил, что карабахские военные попытались заложить мину перед позициями азербайджанских солдат в Агдамском районе и обстреляли позиции около Шуши. Степанакерт отверг эти обвинения.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника", "Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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