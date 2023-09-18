Баку обвинил Степанакерт в попытке возвести фортификации

18 сентября 2023, 08:21

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Минувшей ночью карабахские военные попытались возвести фортификации перед позициями азербайджанских военных на Агдамском направлении, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Нагорный Карабах отверг эти обвинения.

По данным Минобороны Азербайджана, 17 сентября около в 23.15 [22.15 мск] карабахские военнослужащие попытались выполнить инженерные работы для подготовки траншеи перед позициями азербайджанских солдат, расположенных на Агдамском направлении.

"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были остановлены", – сообщило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

Степанакерт опроверг эти сведения. "Распространенная Минобороны Азербайджана информация о том, что 17 сентября около 23.15 подразделения обороны попытались выполнить инженерные работы в Аскеранском районе, не соответствует действительности," – заявило Минобороны Нагорного Карабаха сегодня на своей странице в Facebook*.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики Тельман Абилов и Тофиг Тюркель заявили, что строительством укреплений и траншей карабахские военные провоцируют новую эскалацию вооруженного конфликта, в результате которой Баку будет представлен агрессором. Армия обороны Нагорного Карабаха вправе возводить укрепления для отражения готовящегося нападения Азербайджана, возразил армянский политолог Андриас Гукасян.

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