Политологи из Еревана и Баку оценили возможность широкомасштабной войны

08 сентября 2023, 23:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пропаганда Баку о передвижении военной техники к границе призвана оказать давление на армянскую сторону, чтобы склонить к новым уступкам, при этом широкомасштабная война не исключена, считают Наира Айрумян и Армен Варданян. Россия, Турция и Иран не допустят возобновления боевых действий в регионе, уверен Акоп Бадалян. Военная эскалация на фоне затягивания подписания мирного договора возможна как на армяно-азербайджанской границе, так и в Карабахе, отметили Мехман Алиев и Тогрул Джуварлы.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа и начале сентября военные ведомства Армении и Азербайджана сообщали об участившихся обстрелах на границе. Министр обороны Армении отменил свой международный визит из-за напряженной ситуации на границе, а МИД страны заявило о скоплении азербайджанских войск на границе с Арменией и по линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Об угрозе новой эскалации заявил и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе происходит на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, полагают армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

Политический обозреватель Наира Айрумян не исключила широкомасштабную войну. "Вероятность развития этого сценария – 20%. На мой взгляд, все это – пропагандистская акция, чтобы вынудить Армению на некие уступки. И эта угроза по части Армении действует. Правящая сила Армении провозгласила мирную повестку, что минимизирует сопротивление угрозе применения силы. И это дает Баку возможность, использовать этот рычаг для принуждения к определенным уступкам", – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Айрумян считает неслучайным обострение именно сейчас, когда произошли, по ее словам, три важных для региона события. "Первое, встреча глав России и Турции. По ее итогам не было упоминания об Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла") или армянской тематике в целом. Хотя за два дня до этой встречи во время визита главы МИД Турции в Москву был анонс, что стороны обсудят Южный Кавказ, армянские вопросы и тему коммуникаций. После Москвы глава МИД Турции полетел в Тегеран, где иранская сторона вновь напомнила, что не позволит силового открытия коммуникаций", – отметила политобозреватель.

Второе важное событие, по ее мнению, – это футбольный матч между сборными Армении и Турции. "Эксперты предрекали, что эта встреча должна была стать апофеозом армяно-турецкого примирения. Что Никол Пашинян должен был поехать, но что-то не сложилось", – сказала она.

Третье важное событие – президентские выборы в Нагорном Карабахе, добавила Айрумян. "И речь вовсе не о кандидатах или их программе. Важен сам факт конституционного акта выбора президента, из которого следует, что в Арцахе никто не собирается отказываться от государства и государственных институтов, демонтировать их, подчиняясь прихотям Баку. Из Степанакерта поступает тревожная информация, что планируют митинг. Силовые структуры заявили, что не допустят нарушения конституционного строя. Это важный фактор. Если в Арцахе предпримут попытку сорвать реализацию конституционного акта, это может сильно сказаться на военно-политической ситуации в регионе", – подчеркнула политобозреватель.

1 сентября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке. Нового президента парламент должен выбрать большинством в 2/3 голосов депутатов. Голосование за кандидатуру нового президента Нагорного Карабаха намечено на 9 сентября, сообщили в парламенте. Сторонники бывшего министра обороны Самвела Бабаяна призвали сограждан выйти в этот день на митинг в его поддержку. Парламент заявил, что Бабаян предоставил не все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента Нагорного Карабаха, заявил парламент. Единственным кандидатом в президенты остался госминистр Самвел Шахраманян.

Политолог Армен Варданян считает вероятность широкомасштабных боевых действий высокой. "Соотношение 50 на 50. Сведения о стягивании техники к линии соприкосновения могут быть и демонстрацией силы, чтобы склонить Армению к новым уступкам, возможно, открытию <Зангезурского> коридора. Не исключается и возобновление войны. Азербайджанские медиа распространяют сведения о якобы деморализации в армянской армии, ее небоеготовности. Это пропагандистская цель для воодушевления собственной армии", - заявил политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Однако война не гарантирует, что Азербайджан сможет решить поставленные задачи, добавил он. "Итоги войны непредсказуемы, и война может обернуться против самого Алиева. Если Алиев решится на войну, ему не избежать международного давления. Война несет риски для алиевского клана", - считает Варданян.

Вероятность широкомасштабной войны крайне низкая, считает политобозреватель Акоп Бадалян. По его словам, региональные акторы, Россия, Турция и Иран, не хотят войны в регионе. "Риски крупной эскалации есть всегда, сегодня весь мир живет в условиях такого риска. Однако у ключевых региональных игроков – России, Турции и Ирана, есть консенсус, как минимум, по двум вопросам. Не допустить роста влияния Запада в регионе и избежать войны", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Политобозреватель назвал пропагандистскими сведения о выдвижении техники на линию соприкосновения. Цель этого, по его мнению, – решение политических задач. "Если такая угроза была бы реальной, подобного множества вбросов мы бы не видели. То, что мы видим – генерация пропаганды. Полагаю, это следствие политического расчета", – предположил Бадалян.

В то же время он не исключил локальную эскалацию, аналогичную сентябрьской 2022 года в Джермуке или ноябрьской 2021 года – в Ишханасаре. "Азербайджан понимает, что Россия, Турция и Иран не позволят выйти ситуации из-под контроля. Используя этот инструмент, он стремится решить локальные политические задачи, связанные непосредственно с армяно-азербайджанским процессом, в частности, оказать давление на процесс делимитации границы. Вынудить Армению принять политическое решение", – пояснил он.

Эскалация конфликта на армяно-азербайджанской границе и Карабахе вполне вероятна, считает директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. По его мнению, основная причина этого – стремление Армении уклониться от подписания мирного договора, закрепляющего нахождение Карабаха в составе Азербайджана.

"Армения на словах признает Карабах составной частью Азербайджана, но выдвигает условия, что вопросы "гарантий прав и безопасности" карабахских армян должны определяться в рамках неких международных форматов и механизмов в диалоге между Ханкенди (армянское название – Степанакерт, – прим. "Кавказского узла") и Баку", – сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла". Однако в условиях, когда власти Карабаха заявляют, что не видят регион в составе Азербайджана, этот диалог может быть бесконечным, подчеркнул он.

Кроме того, Армения, оспаривая законное право Азербайджана контролировать свои суверенные границы, апеллируя к международному сообществу, стремится добиться ликвидации погранично-пропускного пункта "Лачин", добавил Мехман Алиев.

"Кампания против Азербайджана нагнетается продвижением нарративов о "гуманитарном кризисе" и "блокаде" в Карабахе. В то же время армянская сторона отказывается принимать продовольствие по дороге Агдам-Ханкенди. На самом деле за стремлениями "разблокировать" Лачинский коридор и устранить азербайджанский КПП кроются цели продолжения снабжения 10-тысячного армянского вооруженного корпуса, который в соответствии с пунктом 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года должен был быть выведен с международно признанной территории Азербайджана", – подчеркнул Алиев.

Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", - говорится в пункте 4 заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России, текст которого опубликован на "Кавказском узле".

Армения также не выполняет другой пункт трехстороннего заявления о разблокировке коммуникаций между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, отметил Алиев. "Уклоняясь от выполнения своих обязательств, Армения активно занимается военными приготовлениями, закупает новейшие вооружения у Индии, Франции, других стран. На этом фоне в Армении усиливаются реваншистские настроения", – добавил он.

Алиев также обратил внимание на то, что после войны 2020 года прошло три года, но и между Азербайджаном и Арменией все еще нет мирного договора. Работа над ним пробуксовывает из-за саботирования процесса Ереваном. "Естественно, когда нет мирного договора, всегда усиливаются риски военной эскалации, ибо любой вооруженный инцидент может перерасти в масштабные столкновения. Эти риски еще более нарастают, когда между сторонами усиливается дипломатическая напряженность, а именно это в последние недели наблюдается между Арменией и Азербайджаном. Она (напряженность) передается военным. Не случайно в последнее время участились перестрелки между сторонами, а 1 сентября произошли боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, повлекшие человеческие потери", – отметил Алиев.

1 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Мухаммед Тагиев ранен при обстреле со стороны Сотка Гегаркуникской области, а также проинформировало о двух раненных при атаке беспилотника. Военное ведомство Армении заявило об интенсивных обстрелах с азербайджанской стороны своих позиций на этом участке границы, в том числе из минометов, в результате которых погибли четыре и ранен один армянский военнослужащий.

Тенденция к военной эскалации, по мнению Мехмана Алиева, в последние дни усиливается. Показателями этого он назвал появление в интернете видеороликов с утверждениями о перемещении и скоплении войск с двух сторон армяно-азербайджанской границы и линии соприкосновения в Карабахе, усиление взаимных обвинений дипломатами и политиками сторон.

О нарастании угрозы военной эскалации свидетельствует также дипломатическая активность международных игроков, считает он. "За последние дни телефонные переговоры со сторонами провели госсекретарь США Энтони Блинкен, его помощник Юри Ким, глава МИД Германии Анналена Бербок, регион посетил спецпредставитель МИД РФ Игорь Ховаев, с призывами к сторонам выступили представители ряда других стран, а также ЕС", – отметил Алиев. По его мнению, эскалация возможна как на армяно-азербайджанской границе, так и в Карабахе.

Автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона" уверен, что полноценной войны не будет. "Сегодня я понял главную, может, причину: азербайджанское государство вложило в освобожденный Карабах очень много средств на строительство всяких объектов и возвращение людей в восстановленные новые села, поэтому не подвергнет их риску новой войны. Но это не значит, что из-за наших туда вложений войны не может быть никогда и при любых обстоятельствах. Как известно, война всегда остается последним аргументом дипломатов", - написал он в сообщении "Важный фактор против новой войны в Карабахе".

Эту точку зрения разделяет и член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. Он также считает, что переговорный процесс "зашел в тупик" на фоне "отчаянного нежелания армянской стороны" решить вопрос со снабжением армянских жителей Карабаха.

"Ереван и Ханкенди упорно настаивают на функционировании только Лачинской дороги, в то время как Баку предлагает компромисс - параллельное использование этого маршрута с дорогой Агдам-Ханкенди. С точки зрения логистики эта дорога самая эффективная в плане экономичности и оперативности поставок грузов. Во времена СССР именно через нее снабжалась бывшая Нагорно-Карабахская автономная область. С точки зрения международного права Баку также вправе настаивать на использовании этой дороги, поскольку речь идет о коммуникациях с международно-признанной частью Азербайджана. Но Баку не возражает и против использования Лачинской дороги с учетом того, что армяне Карабаха могут иметь гуманитарные, культурные связи, образовательные связи с Арменией. Естественно, могут быть и торгово-экономические связи, но при условии соблюдения таможенного законодательства Азербайджана. Против всего этого Баку не возражает. Однако армянская сторона категорически против, несмотря на то, что и ЕС, и США, и Россия поддерживают компромисс о синхронном использовании двух дорог. Нерешенность этого вопроса усиливает напряженность между сторонами и негативно влияет на диалог по другим вопросам – делимитации границ, восстановления прежних транспортных и экономических связей, возвращения беженцев", – сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что использование дороги Лачин-Ханкенди (армянское название Степанакерт) станет возможным после открытия дороги Агдам-Ханкенди. При этом, по словам Алиева, дорога Лачин-Ханкенди может быть использована "с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана". Представитель МИД Азербайджана сообщил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия. Баку, продавливая тему гуманитарной помощи через Агдам, стремится показать миру, что жители Нагорного Карабаха приемлют территориальные уступки по итогам карабахской войны 2020 года и даже принимают хлеб от Азербайджана, отметил политолог из Еревана Андриас Гукасян.

Джуварлы считает, что ужесточение риторики сторонами, взаимные обвинения, уход от предметных обсуждений конкретных вопросов негативно отражаются и на настроениях военных. Как следствие в последние недели участились перестрелки, стороны заняты концентрацией войск.

На этом фоне аналитик счел вполне вероятным возобновление масштабных военных действий. При этом, на взгляд Джуварлы, у каждой из сторон могут быть свои мотивы для этого. Армения, полагает он, может преследовать цели создания новой ситуации вокруг конфликта, изменения предмета переговоров и сведения их к обсуждению вопросов укрепления режима прекращения огня. Также Ереван не упустит случая обвинить Азербайджан в "агрессии", "этнической чистке" в Карабахе и постараться добиться международного давления и даже санкций против Баку, чтобы обязать его "больше не угрожать применением силы".

Азербайджанская же сторона может использовать ситуацию для нанесения удара с целью недопущения восстановления Арменией своего военного потенциала, а также разгрома военной инфраструктуры в самом Карабахе, что не оставит для армянского населения Карабаха иного пути, как принять предложения Баку по реинтеграции в азербайджанское общество, отметил Джуварлы.

По его мнению, в нынешней международной обстановке Запад вряд ли станет применять санкции против Азербайджана. "Во-первых, Азербайджан действует на своей международно признанной территории и хочет полностью восстановить суверенитет над ней. Во-вторых, в условиях российско-украинского конфликта, когда Европа сильно нуждается в энергоресурсах из Баку, Запад не станет лишать ее важного источника их поставок. В третьих, чрезмерное давление на Азербайджан только отдалит его от Запада и сблизит с другими крупными международными игроками такими как Россия и Китай. В четвертых, Азербайджан фактически находится в союзнических отношениях с Турцией, и любая сторона, ухудшающая отношения с Баку, автоматически получит проблемы и с Анкарой. А Турция, несмотря на сильные экономические проблемы, остается важным игроком в регионе", – сказал Джуварлы.

Получить комментарии в пресс-службе Минобороны Азербайджана относительно сообщений о концентрации азербайджанской армией сил на границе с Арменией и вдоль линии соприкосновения в Карабахе не удалось.

Однако помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев объяснил скопление военной техники "плановыми военными учениями" в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. Армения же, по словам Гаджиева, сосредотачивает войска на границе и закупает новые системы вооружения, а вооруженные формирования в Карабахе приведены в состояние повышенной боевой готовности. "Наша стратегия заключается в пресечении любых вооруженных действий или незаконных военных действий и провокаций против Азербайджана", - процитировало сегодня Гаджиева агентство Trend со ссылкой на Reuters.

В связи с началом нового учебного периода в азербайджанской армии продолжаются состязания и тренировки, сообщило 5 сентября Минобороны Азербайджана. "В соответствии с планом подразделения, покинув пункты постоянной дислокации, выдвигаются в учебные центры и на полигоны. Основной целью проведения состязаний является повышение знаний и умений военнослужащих, а также поддержание высокого уровня боевой подготовки", – говорится в сообщении на сайте ведомства, которое сопровождается также фото и видеоматериалом.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.