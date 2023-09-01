Беспилотник. Фото: Artsakh Defense Army / Twitter

01 сентября 2023, 19:05

Баку отрицает применение азербайджанскими военными беспилотника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Армении заявило об использовании азербайджанскими военными беспилотника при обстреле в направлении Сотка. Минобороны Азербайджана назвало эту информацию не соответствующей действительности.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Мухаммед Тагиев ранен при обстреле со стороны Сотка Гегаркуникской области, а также проинформировало о двух раненых при атаке беспилотника. Военное ведомство Армении заявило об интенсивных обстрелах с азербайджанской стороны своих позиций на этом участке границы, в том числе из минометов, в результате которых погибли четыре и ранен один армянский военнослужащий. 

Минобороны Армении сообщило сегодня, что азербайджанские военные, помимо применили около 12.50 (11.50 мск) беспилотник для удара в направлении Сотка, следует из сообщений в Telegram-канале ведомства. 

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение военного ведомства Армении о применении азербайджанскими военными БПЛА. "Распространенная Минобороны Армении информация j применении подразделениями азербайджанской армии БПЛА в направлении Зода ( армянское название Сотк - прим. "Кавказского узла") является абсолютно ложной. Мы категорически отрицаем эту информацию, распространенную армянской стороной", - сказано в сообщении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Также ведомство опровергло заявления Минобороны Армении о том, что "подразделения азербайджанской армии" создают "угрозу для гражданского армянского населения". "Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые меры в ответ на провокации подразделений вооруженных сил Армении, стреляя только по легитимным военным целям", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

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Примечание:

"Армянские аналитики назвали возможные причины обострения на Соткском направлении", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов", "Баку трижды за сутки обвинил Ереван в обстрелах".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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