08 сентября 2023, 04:31
Ереван заявил о росте напряженности на границе с Азербайджаном
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Министр обороны Армении отменил свой международный визит из-за напряженной ситуации на границе, а МИД страны заявило о скоплении азербайджанских войск на границе с Арменией и по линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Об угрозе новой эскалации заявил и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как писал "Кавказский узел", в конце августа и начале сентября военные ведомства Армении и Азербайджана сообщали об участившихся обстрелах на границе. О перестрелке на границе стороны сообщали ночью 7 сентября.
Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе происходит на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, полагают армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.
Глава Минобороны Армении Сурен Папикян отложил свой визит на Кипр из-за обострения приграничной ситуации в Армении, заявил 7 сентября пресс-секретарь военного ведомства Арам Торосян.
Об отмене визита Папикяна в своем микроблоге Х (бывший Twitter) написал и министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас. Он отметил, что 7 сентября у него состоялся телефонный разговор с Папикяном после отмены его запланированного визита "в связи с обострением ситуации в Армении".
"Мы подтвердили прекрасные отношения между двумя нашими странами (...). Я выразил полную поддержку народу Армении" - написал кипрский министр обороны, добавив, что у него с коллегой есть обоюдное желание встретиться в ближайшем будущем, как только позволят обстоятельства.
В свою очередь МИД Армении заявило о скоплении азербайджанских войск у границ Армении и вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. По информации ведомства, об этом свидетельствует информация, распространенная азербайджанскими пользователями соцсетей и СМИ, и она подтверждается данными из других источников.
Таким образом министерство отреагировало на критику со стороны МИД Азербайджана, которое назвало заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна об обострении военно-политической ситуации в регионе "фальшивой политической манипуляцией". На прошедшем 7 сентября правительственном заседании Никол Пашинян заявил, что Азербайджан демонстрирует намерение совершить новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении.
Он отметил, что "политика посягательства на суверенную территорию Армении продолжается". "Чтобы оправдать новую военную провокацию, Азербайджан вводит в обращение ложные и не соответствующие действительности тезисы. Ситуация такова, что международное сообщество, государство-члены СБ ООН должны принять серьезные меры для предотвращения нового взрыва в регионе", - заявил Пашинян, добавив, что Армения остается приверженной мирной повестке дня и не заинтересована в военной эскалации.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"