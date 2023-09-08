Карабахский парламент отклонил кандидатуру Бабаяна перед выборами президента

08 сентября 2023, 14:00

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Бывший министр обороны Самвел Бабаян предоставил не все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента Нагорного Карабаха, заявил парламент. Единственным кандидатом в президенты остался Самвел Шахраманян.

Как писал "Кавказский узел", голосование за кандидатуру нового президента Нагорного Карабаха намечено на 9 сентября, сообщили в парламенте. Сторонники бывшего министра обороны Самвела Бабаяна призвали сограждан выйти в этот день на митинг в его поддержку.

1 сентября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке. Нового президента парламент должен выбрать большинством в 2/3 голосов депутатов. До этого функции президента исполняет спикер Национального собрания Давид Ишханян. Объявив об отставке, Арутюнян сообщил, что уволил госминистра Гургена Нерсисяна и назначил на эту должность секретаря Совета безопасности Самвела Шахраманяна.

Документы о выдвижении Самвела Бабаяна кандидатом в президенты возвращены в связи с отсутствием среди них свидетельства о гражданстве и постоянном проживании в Нагорном Карабахе в течение последних 10 лет, сообщил вице-спикер Национального собрания Гагик Багунц, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам Багунца, парламентские фракции «Свободная Родина – ЕГА», «Справедливость», АРФ «Дашнакцутюн», «Демократическая партия Арцаха» выдвинули кандидатом на пост президента Самвела Шахраманяна. Фракция "Единая Родина" выдвинула кандидатом Самвела Бабаяна.

9 сентября в 11 часов (10 мск) состоится внеочередное заседание Национального собрания по вопросу выборов президента, отмечается в публикации на сайте парламента, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Отставка Арутюняна может быть вызвана конфликтом с Москвой и Ереваном, при этом она способна запустить процесс смены власти в Армении, считает политолог Давид Карабекян. Парламенту предстоит нелегкий выбор, так как на пост президента не подойдут представители известных кланов, указал глава Революционной партии Артур Осипян.

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