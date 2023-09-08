08 сентября 2023, 08:18

Сторонники Бабаяна призвали жителей Нагорного Карабаха на митинг в его поддержку

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Голосование за кандидатуру нового президента Нагорного Карабаха намечено на 9 сентября, сообщили в парламенте. Сторонники бывшего министра обороны Самвела Бабаяна призвали сограждан выйти на митинг в его поддержку.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал в Национальное собрание заявление об отставке. Нового президента парламент должен выбрать большинством в 2/3 голосов депутатов. До этого функции президента исполняет спикер Национального собрания Давид Ишханян. Объявив об отставке, Арутюнян сообщил, что уволил госминистра Гургена Нерсисяна и назначил на эту должность секретаря Совета безопасности Самвела Шахраманяна.

Отставка Арутюняна может быть вызвана конфликтом с Москвой и Ереваном, при этом она способна запустить процесс смены власти в Армении, считает политолог Давид Карабекян. Парламенту предстоит нелегкий выбор, так как на пост президента не подойдут представители известных кланов, указал глава Революционной партии Артур Осипян.

Голосование за кандидатуру президента пройдет в Национальном собрании утром 9 сентября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы парламента. Он не подтвердил опубликованную в армянских телеграм-каналах информацию о том, что "четыре из пяти фракций парламента выдвинули Самвела Шахраманяна кандидатом в президенты".

Сторонники бывшего министра обороны Самвела Бабаяна 7 сентября призвали жителей Нагорного Карабаха выйти на митинг утром 9 сентября. "Дорогие соотечественники, оставьте свои повседневные заботы, давайте объединимся и не позволим за нас решать судьбу Арцаха (Нагорного Карабаха) и народа Арцаха. Выходим на площадь и выдвигаем народного кандидата Самвела Андраниковича Бабаяна", - говорится в размещенном в Facebook* призыве, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 15 мая сторонники Самвела Бабаяна на митинге в Степанакерте потребовали от президента Нагорного Карабаха назначить Бабаяна госминистром. Араик Арутюнян в тот же день заявил о готовности обсудить предложение участников митинга. Арутюнян согласился рассмотреть предложение для укрепления позиций властей, поскольку бывший министр обороны способен консолидировать общество, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, перекрыт с 12 декабря 2022 года. В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Примечание:

"ЕС призвал к разблокировке Лачинского коридора и открытию дороги через Агдам", "Свобода собраний ограничена в Нагорном Карабахе", "Стрельба у президентского дворца подчеркнула обострение кризиса в Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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