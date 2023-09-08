Сочинским фермерам отказано в аренде земельных участков

08 сентября 2023, 09:14

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Кассационная инстанция оставила в силе решение о возвращении в госсобственность земельных участков, на которых работают сочинские фермеры, и они по совету представителя Генпрокуратуры попытались перезаключить договоры аренды, но получили отказы.

Как писал "Кавказский узел", в августе члены Союза фермеров Сочи записали видеообращение к Владимиру Путину, генпрокурору Игорю Краснову и губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой позволить им работать на земельных участках, которые ранее суд постановил вернуть в госсобственность.

В октябре 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив участков 74 ответчиков. 19 апреля стало известно, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о возвращении в госсобственность 3,9 тысячи гектаров земельных участков сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи.

7 сентября в Сочи союз фермеров провел собрание, участники которого обсудили дальнейшую судьбу своих фермерских хозяйств. "Несмотря на то, что суды землю отобрали, добросовестные фермеры продолжают на ней трудиться в надежде на то, что прокуратура исполнит свои обещания и перезаключит контракты с производителями сельхозпродукции", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Союза фермеров Сочи Александр Андреев.

По его словам, в объединение входит 31 человек. "Нас было 30. Сегодня мы приняли в Союз еще одного. Главное условие нашего Союза - это добросовестность и использование сочинских земель сельхозназначения по назначению. Мы все стали участниками программы импортозамещения отечественными продуктами, которая была принята на краевом уровне. Наши производители продают потребителям качественную и свежую продукцию. Это овощи, фрукты, мясомолочная продукция, удобрения для почв, а также питомники по разведению саженцев южных пород овощей и фруктов. Многие из нас обрабатывают землю более 30 лет, имеют опыт, созданы семейные династии фермеров. Однако иски прокуратуры к нам обрушили многим планы, потому что у людей отпускаются руки, многие боятся развивать бизнес и заморозили его, опасаясь вкладываться в то, что может быть изъято на безвозмездной основе", - сказал Александр Андреев.

Все суды встали на сторону истцов, посетовал он. "Главный аргумент про нас и причины изъятия земель - это якобы незаконно заключенные с нами договора аренды со стороны АО «Адлер чай», а также то, что якобы земли используются не по назначению. Но мы ставили вопросы в судах: почему, когда 10 лет назад эти договора заключались и люди вкладывались в сельхозбизнес материально и своим трудом, не было проверяющих, которые бы объявили о незаконности заключения договоров аренды с «Адлер чай» и другими совхозами Сочи, которые фактически прекратили свое существование в 90-х и стояли в запущенном, бесхозяйном состоянии?" – сказал Андреев.

Фермеры провели много встреч с прокурорами и администрацией, отметил он. "Мы ездили на различные встречи в Москву с просьбой оставить за нами земли, но пока только на словах нам пообещал Сергей Бочкарев - заместитель начальника управления по надзору за особо важными делами генеральной прокуратуры. Это обещание нам дал Сергей Бочкарев на личном приеме в кабинете у прокурора Сочи, в присутствии главы города Анатолия Пахомова. Нам было так же сказано Бочкаревым написать заявления с просьбой перезаключить договора в прокуратуру и Росимущество после того, как суды вынесут против нас решения. Мы так и сделали. Некоторые написали эти заявления еще в мае, некоторые не так давно. Но все фермеры получили формальные отказы в перезаключении договоров, в которых сказано, что Росимущество не может заключить с нами договора аренды, так как прокуратура города не сняла с этих участков аресты. На наши заявления в прокуратуру ответы нам пока не даны", - рассказал Александр Андреев.

По его информации, всего по искам прокуратуры у фермерских хозяйств Сочи за время судебных процессов было изъято 700 гектаров земли. Почти половина из этих земель добросовестно обрабатывается, но во время процессов выяснилось, что другая половина земель действительно использовалась не по назначению, сказал он, отметив, что арендаторы этих земель не приходили на заседания.

"Последний кассационный суд состоялся 22 августа, и прошел он не в нашу пользу, несмотря на то, что мы все ездили на суд и пытались представлять доказательства, что мы ведем сельхоздеятельность. Это судей кассационного суда не заинтересовало. Они просто вынесли решение об оставлении решения первой инстанции в силе. Мы, естественно, будем обжаловать это решение, но на руки мотивировочную его часть мы не получили", - сказал председатель союза сочинских фермеров.

Фермер Амаяк Кочконян рассказал, что его дед, который всю жизнь трудился в сочинских совхозах, после распада СССР занялся частным бизнесом и взял в аренду 35 гектаров земли. В семейном бизнесе заняты пять человек, которые обрабатывают землю, высаживают саженцы плодовых южных деревьев, таких, как мандарины, инжир и фейхоа. "Раньше бизнес шел очень хорошо, люди с удовольствием покупали в нашем питомнике саженцы, но после того, как суды отняли у нас землю, садоводы стали тоже с опаской относится к сельхозбизнесу. Люди не понимают, надо им вкладываться материально или нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что ездил в кассационный суд 22 августа. "Пытался объяснить судьям, что мы работаем на земле на благо людей, но меня никто не услышал и не слушал. Кроме меня, выступали и другие, но их тоже никто не слушал. Хочется верить в лучшее, что за нами оставят землю, тем более что обещание дал сотрудник генпрокуратуры, но к сожалению, все это только на словах. А на деле нам пришли письменные отказы перезаключить договора, и никто не реагирует на наши аргументы", - рассказал Амаяк Кочконян.

Сыровар Елена Пугачева сообщила, что является одной из немногих фермеров, у которых землю не отобрали. Она предположила, что земли, где она ведет сельхозбизнес, непривлекательны для государства. "Арбитражные суды первой и второй инстанций встали на мою сторону, вернее, моего бизнеса, но Росимущество готовится к подаче кассации, поэтому я очень боюсь, что эта инстанция просто оставит наш семейный бизнес ни с чем", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

В решении суда первой инстанции от 23 июня, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится о требовании Росимущества, подавшего иск, "обязать Пугачеву Е.В. вернуть земельный участок управлению Росимущества в освобожденном виде по акту приема-передачи в течение 10 дней со дня вступления в силу решения суда". Исковые требования мотивированы тем, что совхоз "переоформил право использования спорным земельным участком в целях дальнейшей его передачи в аренду предпринимателю, что является мнимой сделкой".

"Мнение истца о мнимом характере оспариваемого договора аренды основано лишь на том, что у арендатора отсутствовало намерение исполнять этот договор. Отсутствие намерения исполнять сделку лишь у одной из ее сторон само по себе не свидетельствует о мнимом характере такой сделки", - решил суд.

"Истец также ссылается на то, что общество, заключая договор аренды, заведомо не преследовало цели исполнения его условий и использования земельного участка по назначению, сельскохозяйственную деятельность не вело и возможности для этого не имело.Однако какие-либо доказательства в обоснование данного довода в дело не представлены", - указал суд, постановив "отказать в полном объеме" истцу.

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