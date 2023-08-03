Сочинские фермеры попросили Путина найти способ вернуть им земли

03 августа 2023, 09:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены "Союза фермеров города Сочи" обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой позволить им работать на земельных участках, которые ранее суд постановил вернуть в госсобственность.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 октября 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив участков 74 ответчиков. 19 апреля стало известно, что Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о возвращении в госсобственность 3,9 тысячи гектаров земельных участков сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи.

Члены "Союза фермеров города Сочи" записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать им возможность работать на земельных участках, использование которых ранее суд признал нецелевым.

За год у фермеров было много встреч – с депутатами, сотрудниками прокуратуры и администрации Сочи. Члены Торгово-промышленной палаты города осмотрели участки, выдали акты о добросовестном использовании по назначению, сказал один из фермеров на кадрах видео, опубликованном 2 августа изданием "Блокнот Краснодар".

"На встречах с прокуратурой нас успокаивали, говорили, что судебные процессы – это одно из условий, которое необходимо нам пройти, нам обещали, что с добросовестными производителями будут перезаключаться договоры. Нам предлагали работать дальше и не волноваться", – сказал он.

Около зачитывающего на камеру обращения стоят несколько десятков его коллег.

После того, как фермеры проиграли апелляцию, они подали кассационную жалобу. У властей Краснодарского края есть возможность остановить изъятие участков, сказано в обращении.

"Помогите в решении нашего вопроса, помогите составить дорожную карту, по которой сельхозпроизводители смогут остаться на своей земле, продолжат развивать сельское хозяйство города", – сказал фермер.

Напомним, ранее один из руководителей ЗАО "Дагомысчай" пояснил, что Генпрокуратура потребовала изъять у чаеводов земли, которые находятся в муниципальной собственности администрации Сочи, в собственность Росимущества.

"По сути, это спор между двумя публичными собственниками земли, но прокуратура просит признать недействительными сделками все договоры аренды земли чаеводческого предприятия, тем самым прекращая права сельхозпроизводителя на земельные участки, являющиеся основой его деятельности", – сказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.