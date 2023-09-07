Кандидаты от четырех партий борются за места в горсоветах Ингушетии

07 сентября 2023, 19:35

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Голосование на выборах депутатов горсоветов Магаса, Сунжи, Назрани, Малгобека и Карабулака состоится 10 сентября. На мандаты в горсобраниях баллотируются кандидаты от "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".

В Ингушетии на 10 сентября намечены местные выборы, они пройдут в пяти городских и 35 сельских муниципальных образованиях. По словам главы республики, в целом в регионе будут работать 142 избирательных участка, "за исключением пункта в высокогорном селе Бейни, где функции представительного органа исполняет сход жителей села". Голосование в Ингушетии проводится один день. По данным избиркома республики, на 485 мандатов претендует 1101 кандидат. В основном это представители политических партий, представленных Народным собранием Ингушетии, но 72 кандидата идут как самовыдвиженцы, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

На выборах, которые намечены на 10 сентября, в Ингушетии будут распределены мандаты депутатов горсоветов Магаса, Карабулака, Малгобека, Назрани и Сунжи, и депутатов 35 сельских советов. На 141 избирательном участке в списки избирателей будут внесены около 242 тысячи избирателей, следует из информации на сайте избиркома Ингушетии.

В Магасе на мандаты депутатов претендует 51 кандидат: 18 - из "Единой России, 15 - из ЛДПР, восемь - из КПРФ и 10 - от "Справедливой России", еще один из кандидатов от КПРФ "утратил статус", указано на сайте.

В Сунже зарегистрированы 37 кандидатов: 25 кандидатов - от "Единой России, шесть - от ЛДПР, еще один утратил статус выдвинутого кандидата, шесть - от "Справедливой России". Пять представителей КПРФ получили отказ в регистрации. Как следует из данных на сайте горсовета Сунжи, в него входит 20 депутатов.

В Назрани на мандаты претендуют 63 кандидата: 30 - из "Единой России, восемь - из ЛДПР, 10 - из КПРФ и 15 - от "Справедливой России". В Карабулаке 47 кандидатов: 25 - из "Единой России, восемь - из ЛДПР, девять - из КПРФ и пять - от "Справедливой России". В Малгобеке к выборам допущены 25 кандидатов от "Единой России, девять - из ЛДПР, восемь - из КПРФ и семь - от "Справедливой России".

Внесистемная оппозиция отказалась принимать участие в выборах, отметила "Фортанга" в публикации 25 июля. "Принимать участие в выборах можно только тогда, когда в этом есть смысл. В предстоящих муниципальных выборах мы такого не видим, поэтому наше коллегиальное решение - не принимать в них участия", - приводятся в публикации слова лидера регионального отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова.

Председатель ингушского отделения партии "Гражданская инициатива" Ваха Картоев также заявил об отсутствии доверия к выборам, в том числе и по причине страха политических репрессий. "Когда задаешь вопрос по поводу выборов, люди практически смеются, какие могут быть у нас выборы. В связи с тем, что наши люди сидят по протестному делу, каждый, кому предлагаешь, говорит: стоит высунуться, могут найти причину и запрятать. Люди боятся лезть во власть, спорить с властью", — заявил он.

По мнению Картоева, люди не верят в возможность справедливого выбора. "Сам ездил в Совет тейпов, обращался к ним и отдавал письменное обращение наше, что несмотря ни на какие [препятствия], надо участвовать в выборах, что мы готовы выдвинуть, помочь юридически. Но даже от Совета тейпов ни один человек не откликнулся", — сказал он.

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