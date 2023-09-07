Агали Яхьяев сообщил сестре подробности пыток

07 сентября 2023, 05:51

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Активист движения «Мусульманское единство» Агали Яхьяев оговорил себя после жестокого избиения и угрозы изнасилования бейсбольной битой, сообщила его сестра. Защита Яхьяева потребовала исследовать при рассмотрении апелляции на арест записи с судебного заседания, на котором он заявлял о пытках.

Как писал "Кавказский узел", член правления религиозного движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяев с 1 сентября арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Агали Яхьяев предавал огласке дела верующих, которых арестовывали по надуманным обвинениям, отметил правозащитник Руфат Сафаров. 4 сентября Яхьяев заявил, что его пытками вынудили признаться в преступлении.

Агали Яхьяев в 2017 году был осужден по "Нардаранскому делу" на 15 лет лишения свободы. Однако в марте 2021 года он досрочно вышел на свободу в соответствии с президентским распоряжением о помиловании. В мае 2022 года суд отправил Яхьяева под арест на 30 суток, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции на акции в поддержку другого активиста движения "Мусульманское единство".

Сестра Агали Яхьяева Эльнара Эльдар 6 сентября встретилась с ним в Бакинском СИЗО-1. Во время разговора активист сообщил, что подвергся пыткам, показав сестре через стеклянную перегородку следы насилия на теле.

«Я была удивлена тем, что нам позволили увидеться, хотя на теле брата сохранились следы пыток. Возможно, это было послание: «вот такие мы, что хотим, то и творим». Брат сообщил о подробностях задержания. Как оказалось, 31 августа вечером его остановили на светофоре в поселке Мехдиабад сотрудники патрульной полиции якобы из-за нарушения им правил дорожного движения, потребовали выйти из автомобиля. Как только Агали вышел, на него набросились около десяти силовиков, - как потом он узнал, из управления по борьбе с наркотиками МВД. Агали час возили в автомобиле, ожидая приказа, куда необходимо его доставить», - рассказала сестра религиозного активиста корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, Яхьяева в итоге привезли в местное отделение полиции, где высокопоставленный сотрудник управления по борьбе с наркотиками в течение двух часов убеждал активиста признаться в незаконном обороте наркотиков. Силовик, как утверждает активист, запугивал его, что позднее его могут обвинить также в шпионаже.

«После того, как Агали отказался, его начали пытать. Ему завязали руки за спинкой стула, а ноги подняли над другим стулом, чтобы бить дубинкой по пяткам. Его били также кулаками по голове, лицу и по всему телу. Даже спустя шесть дней следы насилия остаются на его теле. Он через стеклянную перегородку показал мне гематомы на спине. Лицо у него было опухшим, были отеки под глазами. Даже послы пыток Агали не давал признательных. Брат сказал, что оговорил себя только после угрозы изнасилованием бейсбольной битой. В Апшеронском районном суде, когда ему избирали меру пресечения он показал следы насилия на теле, но судья Севиндж Гейдарова проигнорировала это и просьбу моего брата позволить ему пригласить адвоката по выбору», - отметила Эльнара Эльдар.

Около 17.30 (16.30 мск) 6 сентября в Сумгаитском апелляционном суде началось рассмотрение жалобы на арест Яхьяева. Сам он участвовал в процессе по видеосвязи из Бакинского СИЗО, сообщила адвокат Зибейда Садыгова.

«Из-за дальности расстояния в суды Сумгаита арестованных из Бакинского СИЗО-1 не привозят, поэтому они участвуют в процессе онлайн. Перед заседанием у меня была возможность пообщаться с Агали Яхьяевым онлайн. Он рассказал о пытках, которым его подвергали после задержания, показал мне следы насилия. Я видела гематомы у него на спине, ссадины на пятках. Когда Апшеронский районный суд избирал ему меру пресечения в виде ареста, он сообщил судье и пытках и показал свои раны, а также просил, чтобы они пригласили в качестве адвоката меня, но суд не принял во внимания его показания и просьбу, Яхьяеву был дан адвокат по назначению. В протоколе судебного заседания показания Яхьяева о пытках и его просьба пригласить своего адвоката не были отражены, но в протоколе было подтверждено, что заседание суда записывалось на видео и аудио. Я ходатайствовала о том, чтобы просмотреть и прослушать видео- и аудиозаписи с нашим участием, однако судейский состав заявил, что они будут (сами) исследовать записи», - сказала адвокат.

В апелляционной жалобе защита просила освободить Яхьяева из-под стражи и прекратить его уголовное преследование.

«Агали Яхьяеву после задержания не позволили связаться со своей семьей и пригласить адвоката по выбору. В праве пригласить адвоката ему отказали даже в суде при избрании меры пресечения. С другой стороны, мне как адвокату 31 августа вечером и 1 сентября в течение дня многократно отказывали в предоставлении информации о месте его содержания. Судьба Яхьяева прояснилась только вечером 1 сентября, когда мы узнали об его аресте из данных портала «Электронный суд». Таким образом, право Яхьяева на защиту было грубо нарушено. Кроме того, он был подвергнут пыткам, а доказательства, добытые незаконными методами, не могут считаться достоверными. Раны на теле Яхьяева, как он сообщил мне, были зафиксированы при его поступлении в СИЗО и официально зарегистрированы там. С учетом нарушения права на защиту и применения незаконных методов против Яхьяева мы просили апелляционный суд освободить его и прекратить уголовное дело. Я также просила суд обратиться в прокуратуру для расследования жалобы Яхьяева на пытки», - рассказала адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Судьи, по ее словам, отложили слушания до 16.10 (15.10 мск) 7 сентября. Садыгова отметила, что в деле Яхьяева фигурирует 21 грамм героина, однако принадлежности наркотиков Яхьяеву, за исключением показаний силовиков, ничто не доказывает.

Представители МВД Азербайджана в связи с окончанием рабочего дня оказались недоступны для комментариев. В Сумгаитском апелляционном суде подтвердили, что рассмотрение жалобы Яхьяева 6 сентября было отложено на сутки.

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