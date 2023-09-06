06 сентября 2023, 10:52
Житель Северной Осетии погиб на Украине
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Павел Пыльцин из поселка в Моздокском районе убит в ходе спецоперации. Всего с ее начала официально подтверждена гибель на Украине 207 военных из Северной Осетии.
"Кавказский узел" писал, что Давид Хугаев стал 206-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель поселка Притеречный Павел Пыльцин, 1998 года рождения. Похороны состоятся сегодня в родном поселке погибшего, сообщается в телеграм-канале администрации Моздокского района.
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 207 военных из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 10.00 мск 6 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2482 бойцов с юга России, в том числе 1268 - из СКФО и 1214 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"