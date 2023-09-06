Житель Северной Осетии погиб на Украине

06 сентября 2023, 10:52

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Павел Пыльцин из поселка в Моздокском районе убит в ходе спецоперации. Всего с ее начала официально подтверждена гибель на Украине 207 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Давид Хугаев стал 206-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель поселка Притеречный Павел Пыльцин, 1998 года рождения. Похороны состоятся сегодня в родном поселке погибшего, сообщается в телеграм-канале администрации Моздокского района.