06 сентября 2023, 10:52

Житель Северной Осетии погиб на Украине

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Павел Пыльцин из поселка в Моздокском районе убит в ходе спецоперации. Всего с ее начала официально подтверждена гибель на Украине 207 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Давид Хугаев стал 206-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель поселка Притеречный Павел Пыльцин, 1998 года рождения. Похороны состоятся сегодня в родном поселке погибшего, сообщается в телеграм-канале администрации Моздокского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 207 военных из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 10.00 мск 6 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2482 бойцов с юга России, в том числе 1268 - из СКФО и 1214 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине семи бойцов из Чечни", "Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 сентября 2023, 12:08

06 сентября 2023, 11:38

06 сентября 2023, 11:02

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