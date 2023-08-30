Суд в Волгограде отказался признать право пацифиста на альтернативную службу

30 августа 2023, 20:50

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Апелляционная инстанция оставила в силе решение районного суда об отказе признать право зоозащитника и пацифиста из Волгограда Богдана Летунова на альтернативную службу. Суд не учел нарушение призывной комиссией требований закона об альтернативной службе, указал правозащитник.

В Волгоградском областном суде сегодня оспаривалось решение Краснооктябрьского районного суда Волгограда об отказе Богдану Летунову в праве на прохождение альтернативной гражданской службы (АГС). До начала заседания корреспондент "Кавказского узла" узнал обстоятельства дела у адвоката Летунова – Сергея Семушина. Сам истец на заседание облсуда не пришел. Адвокат сообщил, что Богдану Летунову 21 год. Он холост, детей не имеет, проживает в Краснооктябрьском районе Волгограда. Богдан закончил с отличием строительный колледж, работает "по строительной специальности вахтовым методом".

"Миролюбивый человек. Спокойный, уравновешенный парень. Отрицательно относится к военным конфликтам, боевым действиям, любым формам насилия. Он не смотрит фильмы-боевики, военные фильмы. Он за спокойное гражданское общество. Он не хочет принимать воинскую присягу и не желает учиться убивать", - так охарактеризовал своего подзащитного Семушин.

Адвокат рассказал, что у Богдана Летунова давнее хобби – забота о животных. Члены его семьи (мама и брат) подбирают бездомных кошек и собак, лечат их за свой счет и затем отдают в добрые руки. У Богдана есть друзья-единомышленники. "Богдан всеми законными методами добивается реализации своего права на несение АГС: не уклоняется, по повесткам является в военкомат, проходит все необходимые мероприятия в обозначенные сроки", - отметил Семушин.

Защитник пояснил, что Богдан Летунов не является приверженцем каких-либо религиозных или философских движений.Он рассказал, что 28 сентября 2022 года Богдан Летунов направил в военкомат Краснооктябрьского и Тракторозаводского района Волгограда заявление с просьбой заменить ему военную службу по призыву альтернативной гражданской службой. В заявлении он указал причины и обстоятельства, побудившие его просить об этом, аргументировал, что несение военной службы противоречит его убеждениям. К прошению он приложил характеристику с места учебы и автобиографию. 8 ноября 2022 года повесткой Богдан был вызван на заседание призывной комиссии Краснооктябрьского района, где рассматривалось его заявление.

"На заседании призывной комиссии меня не стали слушать, военный комиссар сказал, что я "собираюсь рассказывать заученный текст". Он же переубеждал меня, что я "хороший парень, а занимаюсь ерундой", что мне нужно сходить в армию, в армии меня научат всему, что может пригодиться в жизни, защищать себя, своих будущих детей. Несмотря на мою просьбу заслушать свидетелей, которых я упомянул в заявлении, мне ответили отказом. Пытался высказать свои взгляды, но не давали слова", - сообщил Богдан Летунов в своей апелляционной жалобе.

Решение призывной комиссии к положительному результату не привело. Богдану отказали в замене военной службы по призыву на АГС, указав, что он "не обосновал, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию". Богдан обжаловал это решение в областной призывной комиссии. Ожидал вызова. Но официальную повестку ему так и не вручили. 26 января 2023 года он получил по почте выписку из протокола №34 заседания областной призывной комиссии (от 30 декабря 2022 года). В ней сообщалось, что жалоба не рассмотрена в связи с тем, что он не явился на заседание. При этом Летунов утверждал, что вызова он не получал.

Суд начался с задержкой – в 10-20 мск. Присутствовали адвокат Семушин и юрист Тракторозаводского и Краснооктябрьского военкомата Мизенко. Апелляционная жалоба Летунова рассматривалась коллегией судей. Председательствовала судья Ольга Гоношилова. В самом начале заседания Мизенко ходатайствовала об удалении из зала суда корреспондента "Кавказского узла". Юрист военкомата обосновывала просьбу тем, что во время СВО публикации в СМИ о подобных процессах могут нанести вред государству. Адвокат Семушин возразил, что подобные доводы "незаконны". Судебная коллегия, посовещавшись на месте, решила в удовлетворении прошения Мизенко отказать и разрешить корреспонденту "Кавказского узла" присутствовать на заседании.

Судья Гоношилова зачитала апелляционную жалобу Летунова и предоставила слово адвокату. Сергей Семушин, цитируя законодательные акты, перечислил те решения, которые призывная комиссия может принимать. Он напомнил суду, что с прошением о замене военной службы по призыву на АГС заявитель обязан предоставить в призывную комиссию характеристику с места учебы (работы) и автобиографию, в которых должны содержаться доводы о том, что военная служба противоречит его убеждениям. "Но в отношении Летунова вынесено решение в четкой формулировке "не убедил". Такой формулировки закон не содержит. На протяжении всего судебного процесса я неоднократно задавал вопросы членам призывной комиссии. Они не могли толком объяснить мне ни свои права, ни свои обязанности, ни своего функционала – чем они занимаются, на чем основано, на каком нормативном акте их задачи в этой призывной комиссии. Но от многих (членов комиссии) я получил ответ, что им запомнилось, что он (Летунов) что-то не доказал. Один из членов призывной комиссии заявила, что все должны проходить военную службу. Люди совершенно не понимают, какую роль они выполняют в призывной комиссии. И вот суд все это оценивает и говорит: нет оснований не доверять, что эти люди (члены призывной комиссии) так проголосовали и приняли такое решение", - сказал адвокат.

Семушин обратил внимание суда на примечание в протоколе призывной комиссии, вставленное в него на основании "какой-то служебной записки". Он также заявил, что Богдану и его свидетелям не было предоставлено слово ни на заседании комиссии, ни на заседании областной призывной комиссии, "куда его вообще не пригласили". "Допросили в районном суде свидетеля маму Богдана Летунова, которая рассказала как она воспитывала сына: в мире, добре и сочувствии к людям и почему он не приемлет военную службу. Но не в судебном заседании этот свидетель должна была давать свои пояснения, а на заседании призывной комиссии. Областная призывная комиссия не вызвала Летунова на заседание. Доказательств в деле о его вызове туда нет", - возмутился Сергей Семушин.

Семушин в конце своей речи настаивал на признании незаконности решения суда первой инстанции и попросил отменить это решение, "возложив в обязанность призывной комиссии повторно рассмотреть заявление Летунова".

Юрист районного военкомата Мизенко в своей речи заявила, что "истец не смог убедить членов призывной комиссии в наличии у него убеждений, которые противоречат несению военной службы". Она сослалась на статью 11 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" N 113-ФЗ ("Подача гражданами заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой") и пояснила, что в ней "четко указано, что граждане в этом случае должны обосновать наличие у них подобных убеждений". "Допрос свидетелей прошел в полном объеме. Были заданы все возможные вопросы. Председатель комиссии, он же районный военком, пояснил, какие варианты в несении АГС возможны. Внесение в примечание (протокола) изменений не повлияли на решение комиссии, суть не поменялась – он (Летунов) не обосновал свои доводы и предоставленные им документы военкома не убедили. Члены призывной комиссии говорили, что истец не мог толком выразить свою мысль. В суде ему дали слово. Он и там толком ничего не сказал. И мама на суде толком ничего не сказала", - заявила юрист районного военкомата.

Мизенко отметила, что областной военкомат поддержал решение суда первой инстанции. Судья Гоношилова попросила Мизенко показать в деле документальные доказательства того, что областная призывная комиссия официальным письмом вызывала Летунова на заседание по его заявлению. Мизенко не смогла найти этот документ. Она пояснила, что вызов на заседание областной призывной комиссии был отправлен "простым письмом", а такие письма в реестр почтовых отправлений не вносят.

Во время прений сторон адвокат Семушин вновь сделал упор на различие понятий "обосновать" и "убедить". "Все материалы дела свидетельствуют о том, что Летунов их (членов призывной комиссии) не убедил. Это совершенно другое. "Убедить" - термин не правовой", - заявил адвокат.

По окончании прений коллегия судей удалилась в совещательную комнату. Спустя 15 минут судья Гоношилова огласила решение: в удовлетворении иска Богдану Летунову отказать.

"Пока не могу сказать о наших дальнейших действиях. Возможно, на кассацию в Краснодар подавать не будем, а направим в военкомат и призывную комиссию новое заявление о замене военной службы по призыву на АГС. Начнем процесс заново", - сказал после суда Сергей Семушин.

Он отметил, что подобные процессы в период проведения СВО стали чаще проходят чаще, до начала военной операции. По его словам, решения бывают разные, "в зависимости от сути дела". "Бывали и положительные решения", - поделился своим опытом защиты сторонников АГС Сергей Семушин.

Адвокат Сергей Семушин в случае с делом Богдана Летунова выбрал "совершенно правильную тактику защиты", считает директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко*. В ходе борьбы за отстаивание права на АГС гражданин может неоднократно, вплоть до окончания призывного возраста, подавать заявления в призывную комиссию о предоставлении ему возможности замены военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Кривенко рассказал случай из собственной правозащитной практики, когда молодой человек в течение трех лет (шесть призывов) после периодических судебных отказов вновь и вновь подавал такое заявление в призывную комиссию. В результате суд принял решение в его пользу, мотивируя это тем, что призывник за три года борьбы сумел-таки обосновать свои пацифистские взгляды.

"Семушин правильно в суде указывал на разницу между понятиями "убедить" и "обосновать". Именно понятие "обосновать" уместно, так как оно четко прописано в законе", - сказал Сергей Кривенко, сославшись на положение статьи 11 Федерального закона N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе":

"Граждане, изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой, должны обосновать, что несение военной службы противоречит их убеждениям или вероисповеданию", - говорится в статье 11 Федерального закона №113- ФЗ "Об альтернативной гражданской службе".

При этом правозащитник отметил, что суды "часто руководствуются не буквой закона, а политической ситуацией". По его словам в подобных делах до начала военной операции на Украине примерно в 50% дел суды выносили положительные решения. В период СВО это соотношение уменьшилось: только треть судебных решений выносится в пользу заявителей. Впрочем, это зависит от регионов, где проходят подобные суды. "То, что суды первой и апелляционных инстанций отказали в иске Богдану Летунову – не значит, что у него нет (пацифистских) убеждений. Он может повторить весь этот процесс вновь и вновь, пока не докажет суду, что убеждения у него имеются. Главное, соблюдать закон: являться по повесткам, вовремя подавать заявления. Федеральный закон "Об АГС" гарантирует ему защиту от призыва на военную службу на время разбирательства", - заметил правозащитник.

"Кавказский узел" также писал, что Волгоградский облсуд отказал члену пацифистской религиозной общины Антону Кузнецову в праве на альтернативную гражданскую службу. Молодой человек, которого принудительно отправили в военную часть, больше полугода отказывается брать в руки оружие и принимать присягу.

На фоне военной операции на Украине в регионах юга России вырос запрос на альтернативную гражданскую службу. Отказ от участия в боевых действиях, продиктованный пацифистскими или религиозными убеждениями, является конституционным правом любого гражданина России, указали правозащитники.

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