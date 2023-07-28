Верующему из Калача-на-Дону отказано в праве на альтернативную службу

28 июля 2023, 04:16

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Волгоградский облсуд отказал члену пацифистской религиозной общины Антону Кузнецову в праве на альтернативную гражданскую службу. Молодой человек, которого принудительно отправили в военную часть, больше полугода отказывается брать в руки оружие и принимать присягу.

"Кавказский узел" писал, что Антон Кузнецов из Калача-на-Дону по религиозным убеждениям добивался в военкомате права на альтернативную гражданскую службу, но был принудительно отправлен в военную часть. Верующий оспорил в суде действия военкома, который отказался учесть его убеждения. Кузнецов также обжаловал факт призыва и отправки на сборный пункт до проведения медобследования, но Волгоградский областной суд 26 июля признал его призыв законным.

На фоне военной операции на Украине в регионах юга России вырос запрос на альтернативную гражданскую службу. Отказ от участия в боевых действиях, продиктованный пацифистскими или религиозными убеждениями, является конституционным правом любого гражданина России, указали правозащитники.

Волгоградский областной суд 27 июля рассмотрел административный иск 21-летнего уроженца Калача-на-Дону Антона Кузнецова, который требовал реализации своего права на альтернативную гражданскую службу (АГС). Калачевский районный суд отказал Кузнецову в этом праве, но молодой человек, принадлежащий к пацифистской религиозной общине, обжаловал это решение.

На заседании присутствовали сам Антон Кузнецов, его адвокат Сергей Семушин и представительница ответчиков - Калачевского военктомата и призывной комиссии. Кроме того, в суд пришли родители Антона Александр и Валентина Кузнецовы, а также 12 членов их религиозной общины, передал корреспондент "Кавказского узла".

В начале заседания Антон Кузнецов сообщил суду, что он неоднократно подавал заявления о замене военной службы альтернативной гражданской службой, «как того требует закон».

«В заявлениях я указывал, почему я не могу проходить военную службу по призыву. Этого не позволяют мои личные убеждения, основанные на Библии. Я не могу брать оружие и принимать присягу. Брать в руки оружие я не могу, поскольку в Библии есть принцип, согласно которому истинные христиане не должны учиться воевать, а должны быть миролюбивы. А принять присягу не могу, потому что в Книге Матфея указано: "не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его"», - пояснил свою позицию Антон Кузнецов, отметив, что военкомат отказывал ему в его прошении.

По словам Кузнецова, военкомат обосновывал свои неоднократные отказы требованием предоставить им «какую-то непонятную бумагу», подтверждающую, что он является верующим человеком. «Хотя во многих случаях человек в принципе подобную бумагу не может предоставить. Например, если он не состоит в каких-то организациях, он не может предоставить официальную бумагу. И этого также не требует закон «Об Альтернативной гражданской службе». Там четко прописаны документы, которые необходимо предоставить (призывной комиссии). И я все документы эти предоставил. Меня насильно забрали на военную службу, где я вынужден отстаивать свои убеждения. Это подтвердил в своих показаниях командир батальона, который сообщил, что я не взял в руки оружие и не принял присягу до сегодняшнего дня», - рассказал Антон Кузнецов.

Адвокат Сергей Семушин назвал решение Калачевского районного суда «как минимум необоснованным». Суд, по мнению адвоката, отказал Кузнецову, сочтя, что характеризующие его документы «противоречат якобы его убеждениям». «Мы неоднократно ставили вопросы перед судом первой инстанции: о каких противоречиях речь идет? В материалах личного дела призывника нет ни одного документа, который бы не согласовывался бы с заявлением, которое оформил и подал в военкомат Кузнецов: о том, что его убеждения противоречат несению военной службы», - сказал Сергей Семушин.

Защитник перечислил доводы истца: он является верующим человеком, он наизусть процитировал фрагменты из Священного писания, доказывающие его пацифистские убеждения, он указывает на обстоятельства своей жизни, какими библейскими заповедями он руководствуется на протяжении своей жизни и как их воплощает. Сергей Семушин также указал на то, что члены призывной комиссии пытались получить от Антона Кузнецова некий документ в виде справки, которая бы доказывала его пацифистско-религиозные взгляды. Сотрудники военкомата на суде приводили доводы, что некоторые граждане, которые просили об АГС, приводили священнослужителей или наставников на заседания призывной комиссии, и те подтверждали достоверность доводов заявителей.

«Но у Кузнецова нет таких наставников, потому что он напрямую изучает Библию, общается духовно с Богом. У него есть лишь единомышленники, которые прибывали в суд и на заседания призывной комиссии. Но военкомат не представил суду первой инстанции какие-либо доказательства этого противоречия, не представил документы, которые бы доказывали, что Кузнецов ведет какой-то другой образ жизни», - отметил Сергей Семушин.

Семушин также обратил внимание суда на существенные процессуальные нарушения, допущенные призывной комиссией и не принятые во внимание судом первой инстанции. «Свидетель, член призывной комиссии Архангельский дословно заявлял, что голосовал за удовлетворение заявления (Кузнецова об АГС). Но в протоколе призывной комиссии указывается на то, что голосование единогласно состоялось, что не соответствовало действительности. Член комиссии Палёный не участвовал в голосовании, на заседании суда он это подтвердил. Два члена призывной комиссии не отдавали свой голос на голосовании. Эти доводы должны послужить отмене решения суда первой инстанции», - заявил адвокат.

Представитель ответчиков, в свою очередь, заявила, что Кузнецов ни на призывной комиссии, ни позже в суде не смог предоставить документальных доказательств своих религиозно-пацифистских взглядов. Судья несколько раз спросила ее, какого рода должен быть подобный документ, но женщина не смогла дать вразумительного ответа.

«Прошу суд оставить решение Калачевского районного суда в силе, а исковое заявление Кузнецова без удовлетворения», - заключила свою речь представитель военкомата. После прений судебная коллегия ушла в совещательную комнату на полчаса, а затем огласила решение: в удовлетворении административного иск Антону Кузнецову отказать.

Адвокат Сергей Семушин заявил корреспонденту «Кавказского узла», что областной суд «поддержал предвзятое решение своих нижестоящих коллег». «Это кардинально неправильно, все должно быть по закону. Если говорить о букве закона – она нарушалась на всем протяжении принятия решений и проведения призывных мероприятий в отношении Кузнецова. Мы имеем ведомственный интерес», - сказал он, обратив внимание, что судьи «не поднимали глаз», когда зачитывали решение.

«Увы, им невыгодно терять боевую единицу в моем лице», - констатировал Антон Кузнецов. Его отец Александр Кузнецов также не смог скрыть своего разочарования результатами судебного процесса.

«Суд задавал логичные вопросы ответчику, например про веру, как можно доказать веру справкой. Появилась в связи с этим надежда, что справедливость и логика восторжествуют. Но, увы: вывод суда, глаза опущенные в стол показали, что в принципе этот процесс был всего лишь очередной показухой», - сказал Александр Кузнецов.

Мама Антона Валентина Кузнецова отметила, что переживает за здоровье сына. «Беспокоимся за его здоровье. Судя по его словам, там с ним случаются провокации. Будем добиваться обследования по его заболеваниям, но по практике видим, что в воинской части его на обследование не отправят», - сказала женщина.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* и бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Кривенко рассказал ранее "Кавказском узлу", что в Конституции РФ не обозначены убеждения, которые позволяют попросить о замене воинской службы альтернативной. "Убеждения могут быть абсолютно любыми – светскими, политическими, пацифистскими, религиозными. Ни Конституция, ни закон не накладывают ограничений", – рассказал Кривенко.

Альтернативная гражданская служба в России существует уже 20 лет и никаких законодательных изменений в этой части не было, отметил Кривенко. По словам правозащитника, добиваться альтернативной гражданской службы теоретически может любой гражданин, но лишь до того момента, как становится военнослужащим: в этом статусе реализация права на АГС существенно усложняется, поскольку военнослужащие не могут уволиться со службы и перейти на АГС.

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