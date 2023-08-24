Житель Кабардино-Балкарии осужден за дискредитацию армии

24 августа 2023, 10:16

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Зольский райсуд признал местного жителя виновным в повторной дискредитации армии и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Зольского района ранее был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России, однако, в апреле этого года повторно распространил в одной из социальных сетей дискредитирующие ВС России информационные материалы, пишет сегодня со ссылкой на решение суда телеграм-канал "Патриот КБР".

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении.

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