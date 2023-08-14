14 августа 2023, 07:21

Житель Новороссийска обвинен в дискредитации армии

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Силовики в Новороссийске составили протокол о дискредитации российских военнослужащих на местного жителя Александра Боровкова.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили на жителя Новороссийска Александра Боровкова протокол о дискредитации армии, передали 13 августа "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не привело подробностей по делу Боровкова, а также не уточнило за что именно на него составлен протокол.

В карточке дела на сайте Октябрьского суда Новороссийска указано, что дело в отношении Боровкова поступило в суд 9 августа.

Комментариев от Александра Боровкова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 24 июля стало известно, что Абинский районный суд счел дискредитирующими российскую армию комментарии в соцсети "ВКонтакте" и обязал местного жителя Михаила Санжакова выплатить два штрафа по 40 тысяч рублей.

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Примечание:

"Житель Адлера арестован за неповиновение полиции", "Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 августа 2023, 06:30

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