Суд в Баку отказался освободить оппозиционера Алиева

04 августа 2023, 14:52

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Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на арест оппозиционера Эльхана Алиева по делу о мошенничестве и подделке документов. Защита и однопартийцы связали преследование Алиева с его политической деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля суд в Баку арестовал на три месяца члена партии Народного фронта Азербайджана Эльхана Алиева по делу о мошенничестве и подделке документов. Оппозиционер отказался признать вину и заявил о политическом характере преследования.

Эльхан Алиев был задержан 26 июля сотрудниками полиции. По данным МВД, вместе с Алиевым также задержаны Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов. Все трое подозреваются в продаже земельного участка в поселке Нардаран по поддельным документам. Дело по статьям о мошенничестве, незаконном изготовлении документа и умышленном использование фальшивых документов возбуждено по заявлению покупателя участка. В день задержания Алиева было опубликовано его короткое видеообращение, в котором активист предупредил о возможной провокации против него.

Бакинский апелляционный суд сегодня отказался удовлетворить жалобу на арест Эльхана Алиева, и защита в качестве следующего правового шага выдвинет ходатайство о переводе Алиева под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат оппозиционера Немат Керимли.

Он также подверг критике версию следствия. "Несмотря на то, что Эльхана Алиева обвиняют в мошенничестве и фальсификации документов, в его деяниях нет признаков этих преступлений. В обвинении речь идет о купле-продаже земельного участка. Однако сделка не была завершена. Если документы на земельный участок были даже сфальсифицированы, то Эльхан Алиев тут ни при чем, ибо он был всего лишь посредником. Ответственность за это должен нести продавец участка. При этом покупатель пожаловался на Эльхана Алиева", - рассказал адвокат.

По его словам, Алиев связал арест со своей политической деятельностью. "Перед задержанием он распространил видео и сообщил о возможной провокации против него. И сегодня он сказал в суде, что против него совершена провокация и она связана с его политической деятельностью. В последнее время он часто ездил в районы по партийным делам для подготовки списков членов ПНФА для перерегистрации организации. Его предупреждали, что эта «активность» будет иметь «последствия»", - рассказал Немат Керимли.

Лидер ПНФА Али Керимли, пришедший к зданию суда, чтобы поддержать Алиева, осудил арест активиста, назвав его "беззаконием и политическим заказом". "Эльхан Алиев успел снять видеообращение и направить его соратникам, сообщив о готовящемся его аресте. Он сказал, что согласно плану, его хотят втянуть в какую-то фальшивую сделку. Он даже назвал человека, который против него используется. Поэтому тут речь идет не только о беззаконии, но и совершении преступления – незаконной слежке за гражданином, составлении плана по его аресту на основе ложных доказательств", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Показателем предвзятого отношения к Алиеву он назвал и его арест на период следствия. "Высокопоставленных чиновников, глав районных администраций, обвиняемых в присвоении десятков миллионов манат, отпускают под домашний арест, а функционера оппозиционной партии, который зарабатывает посредническими услугами в купле-продаже недвижимостью и получает при этом доход в размере 1-2 процентов от суммы сделки, сажают в тюрьму", - высказал мнение Керимли.

Он считает, что власти продолжают давление на ПНФА, чтобы устранить реальную оппозицию. "Но такие аресты не могут нас сокрушить. До сих пор было много таких арестов, но мы все еще стоим крепко на ногах. Борьба наша будет продолжаться", - отметил Керимли.

Представитель суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Алиева. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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