Жительница Ставрополя отправлена под домашний арест за попытку поджога военкомата

04 августа 2023, 01:57

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Суд в Ставрополе избрал меру пресечения местной жительнице, задержанной за попытку поджога военкомата, женщина признала себя виновной. Ущерб от ее действий следствие оценило в 18 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа полицейские в Ставрополе задержали женщину, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщивший об инциденте, отметил, что женщина, предположительно "стала жертвой мошенников".

Октябрьский районный суд в Ставрополе избрал меру пресечения местной жительнице, задержанной за попытку поджога военкомата. Согласно версии следствия, женщина бросила в здание комиссариата две бутылки с горючей смесью, чтобы нанести вред имуществу учреждения.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил женщину под домашний арест, сообщила 3 августа объединенная пресс-служба судов Ставрополья.

Подозреваемая полностью признала свою вину во вменяемом ей преступлении. Дело квалифицировано по статье об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК России).

Ущерб от действий подозреваемой оценен в 18 тысяч рублей, говорится в Telegram-канале судов Ставрополья. Имя женщины в публикации не называется, срок ее домашнего ареста не уточняется.

"Кавказский узел" писал, что попытка поджога военкомата в Ставрополе совпала по времени с аналогичными инцидентами в других регионах России. В Волгограде за последние дни были задержаны как минимум две женщины, подозреваемые в попытке поджога военкомата: 82-летняя глава организации "Дети военного Сталинграда" Римма Второва и 31-летняя женщина, чье имя не называется.

Волна поджогов военкоматов была зафиксирована в России после объявления частичной мобилизации. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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