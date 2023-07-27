Дело новошахтинского стрелка дошло до суда

27 июля 2023, 12:32

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Расследование дела Павла Николина, который, по версии следствия, обстрелял из ручного пулемета двух полицейских в Новошахтинске, завершено и передано в суд.

Как информировал "Кавказский узел", в отношении Павла Николина ранее было возбужденного уголовное дело по статьям о покушении на правоохранителей и незаконном обороте оружия после того, как он обстрелял в Новошахтинске из ручного пулемета силовиков. 9 декабря 2022 года он был арестован.

Дело 38-летнего Павла Николина передано в суд. Помимо покушения на правоохранителей 1 и незаконного оборота оружия 2 он обвинен в угрозе насилия в отношении представителя власти 3 , передал 26 июля "Ростов-на-Дону Онлайн" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в декабре 2022 года полицейские в Новошахтинске заметили мужчину с автоматическим огнестрельным оружием. Они потребовали от него сообщить им его личные данные. В ответ на это тот высказал угрозы, что применит оружие, а затем несколько раз выстрелил в них и скрылся. Один полицейский был ранен, сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Ростовской области.

Напомним, после ареста Павел Николин объяснил стрельбу по полицейским тем, что будто бы перепутал их с украинцами. Он заявил, что не дезертировал, а отбился от подразделения, в котором проходил службу. Также Николин утверждал, что считал, что находится под Артемовском (украинский вариант названия – Бахмут, – прим. "Кавказского узла). "Они были не по форме (одеты) и документы не представили", – пояснил Николин.

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