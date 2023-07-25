25 июля 2023, 07:42

Контрактник из Камышинского района погиб на Украине

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Военнослужащий-контрактник Владислав Бодосов погиб в ходе военной операции, сообщили власти Камышинского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 451 жителя Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июля стало известно о гибели на Украине Александра Грибанова из Камышинского района. Он стал, по меньшей мере, 450-м жителем Волгоградской области, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Волгограда, житель села Верхняя Грязнуха Владислав Бодосов. С 2017 года он проходил службу по контракту в 137-м парашютно-десантном полку, сообщила 24 июля в своем Telegram-канале администрация Камышинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 451 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Контрактник из Туапсе погиб в военной операции", "Боец из Котово погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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