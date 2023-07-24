Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

24 июля 2023, 15:37

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Александр Грибанов погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Камышинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 450 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", погибший в военной операции Александр Исаев похоронен в хуторе Черкесовский, сообщила 23 июля администрация Новоаннинского района. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 449 бойцов из Волгоградской области.

Гвардии младший сержант Александр Грибанов погиб в военной операции "при выполнении задач", сообщила сегодня администрация Камышинского района.

"Окончив 11 класс, на следующий же день после выпускного вечера он ушёл служить в армию, а вернувшись, сразу заключил контракт на военную службу. С первых дней СВО Александр был на передовой", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 450 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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