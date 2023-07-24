Александр Грибанов. Фото https://kamyshinskiirn/8444

24 июля 2023, 15:37

Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Александр Грибанов погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Камышинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 450 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", погибший в военной операции Александр Исаев похоронен в хуторе Черкесовский, сообщила 23 июля администрация Новоаннинского района. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 449 бойцов из Волгоградской области.

Гвардии младший сержант Александр Грибанов погиб в военной операции "при выполнении задач", сообщила сегодня администрация Камышинского района.

"Окончив 11 класс, на следующий же день после выпускного вечера он ушёл служить в армию, а вернувшись, сразу заключил контракт на военную службу. С первых дней СВО Александр был на передовой", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 450 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Боец из Котово погиб на Украине", "Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Контрактник из Туапсе погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 июля 2023, 16:18

24 июля 2023, 15:06

24 июля 2023, 14:43

24 июля 2023, 14:19

  • Личная проверка Меликовым сельского детсада вызвала иронию в соцсети

    Пресс-служба главы Дагестана опубликовала ролик, на котором Сергей Меликов во время осмотра детсада в селе Тинди в Цумадинском районе потребовал от проводящего ремонт подрядчика устранить недостатки. Комментаторы в соцсети указали, что глава республики должен организовать работу проверяющих органов, а не проверять детсады лично.

24 июля 2023, 13:54

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи