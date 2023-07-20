Сергей Дзантиев сдался полиции

20 июля 2023, 07:13

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Заочно арестованный бывший мэр Владикавказа Сергей Дзантиев явился в полицию, его розыск прекращен, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2017 года Сергей Дзантиев был заочно арестован, поскольку находился в международном розыске. В отношении него было возбуждено четыре уголовных дела по трем статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере, растрата и превышение полномочий. Обвинения по делу Дзантиева предъявлены еще четырем чиновникам, сообщил в январе 2018 года глава МВД Северной Осетии.

5 декабря 2016 года Дзантиев был объявлен в федеральный розыск по делу о растрате 30 миллионов рублей. Кроме того, Дзантиев и еще несколько чиновников подозреваются в хищении бюджетных денег при продаже муниципальной собственности по заниженной стоимости. Ущерб, по версии следствия, превысил 97 миллионов рублей. Также следствие считает, что в 2009 году Дзантиев нанес ущерб в размере 18 миллионов рублей двум предпринимателям.

Розыск Сергея Дзантиева прекращен в связи с тем, что он 12 июля явился в североосетинскую полицию, сообщило 19 июля МВД по Северной Осетии.

"Следственным управлением МВД по РСО-Алания возобновлено уголовное дело в отношение экс-мэра Сергея Дзантиева по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий совершенное лицом, занимающим должность главы органа местного самоуправления», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. С участием Дзантиева проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Другие подробности в публикации не приводятся.

Напомним, Сергей Дзантиев был утвержден на пост мэра Владикавказа депутатами гордумы в мае 2009 года. В 2015 году он подписал новый контракт об исполнении обязанностей главы администрации, однако уже в октябре того же года объявил о своей отставке. Через месяц полномочия Дзантиева были прекращены.

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