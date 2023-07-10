10 июля 2023, 15:49

Шесть граждан Грузии освобождены после задержания в Южной Осетии

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Служба госбезопасности Грузии рапортовала, что граждане Грузии, которых задержали югоосетинские силовики, освобождены. 

Как ранее сообщал "Кавказский узел", силовики из Южной Осетии задержали шесть жителей Грузии у линии разграничения около села Меджврисхеви в Горийском муниципалитете, сообщила СГБ 7 июля. Одному задержанному удалось скрыться, уточнили источники.

По информации СГБ, сразу после получения информации о задержании были задействованы "горячая линия" Миссии наблюдателей ЕС и другие "механизмы, имеющиеся в распоряжении властей Грузии". Об инциденте были проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских дискуссий.

"Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе. Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях", – говорится в заявлении СГБ Грузии, переведенном "Рустави-2".

Власти Республики Южная Осетия заявили, что "выдворили" шесть граждан Грузии. Эти люди "в состоянии алкогольного опьянения намеренно перешли" линию разграничения, говорится в заявлении.

Жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 30 апреля Служба госбезопасности (СГБ) Грузии заявила о незаконном задержании силовиками двух жителей страны около села Двани.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Примечание:

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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