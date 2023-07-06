Правозащитники выразили солидарность Милашиной и Немову

06 июля 2023, 11:42

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Совет российских правозащитников назвал нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне попыткой запугать критиков властей, и выразил им солидарность.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля в Чечне вооруженная группа людей совершила нападение на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прибыли в республику на судебный процесс по делу Заремы Мусаевой. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила нападение на Милашину и Немова.

Позже суд приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Совет российских правозащитников выступил с заявлением, в котором заявил, что организаторы нападения на Милашину и Немова преследуют цель запугать критиков власти. И что подобные нападения на оппозиционеров, сотрудников независимых СМИ, активистов и юристов продолжаются многие годы.

"Мы, как и многие граждане России, продолжим борьбу и не оставим дело помощи жертвам преступлений, насилия, беззакония. <…> Мы выражаем солидарность с Еленой Милашиной и Александром Немовым и восхищаемся их мужеством. Их пример показывает: в России есть бесстрашные люди, верные своему делу", – сказано в частности в заявлении, текст которого сегодня опубликовал на своей странице в Facebook* правозащитник Александр Черкасов.

Заявление подписали 17 человек, в том числе Галина Арапова*, Валерий Борщёв, Светлана Ганнушкина*, Сергей Давидис, Леонид Драбкин, Каринна Москаленко, Олег Орлов, Лев Пономарев*, Ян Рачинский, Александр Черкасов.

Напомним, ранее 13 российских и зарубежных правозащитных организаций выступили с совместным заявлением, в котором также потребовали от властей провести эффективное расследование нападения в Чечне на Милашину и Немова и наказать виновных.

Совет российских правозащитников – консультационный орган, целью которого является координация действий в новых условиях работы в России, сообщил ЦПЗЧ "Мемориал" 28 марта 2022 года на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что Милашина ранее рассказала подробности нападения. По ее словам, неизвестные на автомобиле создали помехи машине таксиста, в которой она ехала с Немовым, а затем прижали такси к обочине и вынудили его водителя остановиться. Затем они ставили Милашину и Немова на колени и приставляли к их головам оружие. Врачи позже заявили, что Милашина получила до 14 переломов.

Журналистка уже подвергалась ранее нападениям в Чечне. 6 февраля 2020 года в Грозном на нее и адвоката Марину Дубровину напала группа людей. Нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой, предположили тогда правозащитники.

Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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