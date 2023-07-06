Жители села в Кабардино-Балкарии пожаловались на отъем земли

06 июля 2023, 03:26

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Жители поселка Плодопитомник, расположенного на окраине Старого Черека, обратились к главе Кабардино-Балкарии с жалобой на неправомерное изъятие земельных участков. Земли изъяты районной администрацией и переданы новому владельцу, а сельчане лишены работы и единственного дохода, заявили они.

Несколько женщин из Плодопитомника 5 июля приехали к дому правительства Кабардино-Балкарии, чтобы встретиться с главой республики и попросить его о помощи. Земельные участки, выданные местным жителям несколько десятилетий назад, являются для сельчан единственной возможностью прокормить себя и свои семьи, заявили женщины корреспонденту "Кавказского узла".

Участки земли выдавались бывшим работникам совхоза «Плодопитомник «Старочерекский» в 1990-х годах, когда предприятие обанкротилось. Оставшись без работы, сельчане вырастили этих участках сады. По словам жительницы поселка Риммы Готыжевой, свой участок она получила 35 лет назад.

«Земля была заброшенная, не обрабатывалась, заросла сорняками. Директор совхоза и главный инженер вызвали нас и дали нам эти участки, чтобы мы их очистили и выращивали себе овощи и фрукты. Мы столько лет их обрабатывали, вырастили плодоносящие сады, а теперь появился кто-то посторонний и какими-то путями получил кадастровый паспорт. А мы живем за счет этой земли, другого дохода у нас нет. Моя пенсия – всего 7400 рублей», – рассказала женщина.

Люда Тамазова и ее муж проработали в совхозе «Плодопитомник Старочерекский» 40 лет, а когда совхоз обанкротился им с мужем выделили два гектара земли. Женщина отметила, что ежегодно вносила арендную плату за участок. Выращивание клубники – единственный доход ее семьи из шести человек, среди которых трое малолетних детей, внуков Люды. Недавно Тамазова узнала, что районная администрация передала ее участки некему предпринимателю.

«Мы эти два гектара заработали, заслужили. Если их у меня отберут, на что будет жить моя семья? Мы Вас очень просим, пожалуйста помогите нам! Нас оставляют без ничего», - заявила она, обращаясь к главе республики.

Марита Дохова выращивает чеснок, клубнику и картошку на 18 сотках земли, обеспечивая свою семью. «Если эту землю отберут, у нас ничего не останется», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По информации сельчанок, некий предприниматель выкупил административное здание обанкротившегося совхоза вместе с прилегающей территорией 2,9 га, которая включала и участки местных жителей. Администрация Урванского района передала покупателю земли, зная, что ею пользуются местные жители. Конкретных правовых обоснований изъятия у них участков сельчане пока не знают.

Получить комментарии в администрации Урванского района корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. В администрации селения Старый Черек заявили, что у жителей нет никаких документов на эти участки. Представители администрации главы Кабардино-Балкарии по итогам приема пообещали женщинам, что доведут информацию до Казбека Кокова.

Бывшие работники совхоза живут в поселке Плодопитомник в аварийных домах без бытовых удобств, построенных в 1960-х годах, писал 14 июня автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле".

"Дома были спроектированы в «коммунистическом духе» – без вспомогательных помещений, ибо предполагалось, что работники хозяйства будут питаться в столовой, а дома разве что пить чай, а его можно вскипятить на керогазе. Воду брали с колонки. Туалет на каждый дом был один во дворе – отдельный для мужчин и для женщин. Мыться предполагалось в бане, а отапливались квартиры дровами и углем в сложенных из кирпичей печках", – говорится в посте.

Жильцы этих домов еще в 2014 году жаловались на невыносимые бытовые условия, глава Старого Черека обещал организовать капитальный ремонт зданий, однако он так и не состоялся. Спустя девять лет "вопрос расселения этих домов не могут решить ни в администрации селения Старый Черек, ни даже в администрации Урванского района", - отмечает блогер.

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