Союз журналистов и обмудсмен отреагировали на избиение Милашиной и Немова

04 июля 2023, 10:47

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Союз журналистов России выясняет подробности нападения в Чечне на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, а омбудсмен Татьяна Москалькова связалась со следственным управлением СКР по Чечне и прокурором республики.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в объединении выясняют подробности инцидента с нападением в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, а омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что направила телеграммы в следственное управление СКР по Чечне и прокурору республики.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Чечне вооруженные люди совершили нападение на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прибыли в республику на судебный процесс по делу Заремы Мусаевой. Их били ногами, в том числе по лицу, у Милашиной сломаны несколько пальцев рук.

Союз журналистов России и Совет по правам человека при президенте России выясняют подробности нападения на Милашину и Немова в Чечне, сообщил председатель Союза журналистов Владимир Соловьев.

"Союз журналистов в курсе произошедшего с журналисткой "Новой газеты" в Чеченской республике", – привел сегодня ТАСС его слова.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что направила телеграммы в следственное управление СКР по Чечне и прокурору республики по инциденту с нападением на Милашину и Немова, информировало сегодня РИА "Новости".

Коллеги Милашиной из "Новой газеты" уточнили, что нападение произошло по дороге из аэропорта в Грозный. Нападавшие были в масках, они отобрали у журналистки и адвоката Мусаевой телефоны, требовали их разблокировать, уничтожили технику и документы.

Врачи диагностировали у Милашиной закрытую черепно-мозговую травму. По предварительной информации Немов, кроме травм, получил ножевое ранение, сообщила "Новая газета" в своем Telegram-канале.

К Милашиной и Немову приходил сотрудник полиции, чтобы произвести их опрос, но они отказались давать показания, так как сочли это бесполезным, сообщила в своем Telegram-канале "Команда против пыток".

После нападения на журналистку и адвоката защитники Заремы Мусаевой заявили ходатайство в Ахматовский районный суд Грозного с просьбой обеспечить их защитой, информировал Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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