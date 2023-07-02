Поврежденный селем мост в Гарнакаре. Фото: https://www.a1plus.am/hy/article/457549

02 июля 2023, 10:37

Жители карабахского села отрезаны от внешнего мира после селя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Община Гарнакар в Мартакертском районе оказалась отрезана от внешнего мира после того, как сель разрушил мост. Местные жители остались без продуктов и лекарств, сообщили власти Нагорного Карабаха.

По словам госминистра Нагорного Карабаха Гургена Нерсисяна, в общине Гарнакар Мартакертского района после обильных осадков сошел сель, который разрушил мост.

В результате жители села оказались полностью отрезаны от внешнего мира. Власти им оказали помощь с продуктами, в частности сельчанам отправлена мука, в ближайшее время им также будут доставлены лекарства, привел сегодня на своем сайте слова Нерсисяна телеканал A1plus.am.

Он добавил, что власти также подсчитывают ущерб, нанесенный местным жителям сильным градом.

Госминистр подчеркнул, что блокировка Лачинского коридора длится уже почти семь месяцев, и за это время многим жителям населенных пунктов Нагорного Карабаха был нанесен ущерб в результате непогоды. Нерсисян пояснил, что ситуация осложняется блокировкой Лачинского коридора, передала Panorama.am.

Азербайджанское название Гарнакара – Чорманли, Мартакерта – Агдере.

"Кавказский узел" также писал, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания.

Напомним, 1 июня стало известно, что в карабахском селе Чанкатаг из-за дефицита автомобильного топлива возникли перебои с поставками продуктов и лекарств. Село регулярно подвергается обстрелам со стороны Азербайджана, рассказали местные жители.

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Примечание:

"Политологи оценили заинтересованность Баку и Еревана в новой эскалации", "Заявление Карабаха о мосте Аливор продолжило тренд обвинений в разрушениях памятников", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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