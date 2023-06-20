Обильные дожди нанесли урон жителям Ингушетии

20 июня 2023, 14:07

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Вышедшая после обильных дождей из берегов река смысла мост в Карабулаке, после чего мэр города ушел в отставку. В Сунже и Сунженском районе, а также в Малгобеке и Малгобекском районе в результате непогоды оказались подтоплены жилые дома, сильный ветер сорвал кровли со зданий, повалил деревья, а местные жители остались без воды и света.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня жители Назрани остались без света и воды из-за непогоды. Аварии на электросетях и насосных станциях произошли в связи с ливнями и сильным ветром. В тот же день власти отчитались о восстановлении электроснабжения и водоснабжения.

По данным МЧС, в результате обильных осадков в Ингушетии 19 июня вышла из берегов река Сунжа. Из-за подъема уровня воды в ней была смыта временная переправа в Карабулаке по улице Промысловая, где идет ремонт моста.

После того, как мост был смыт, движение в оба направления по улице было прервано, сохранялась угроза подтопления частных домов, расположенных на улицах Балкоева, Дзаурова, Заречная, Больничная, привел 19 июня ТАСС сообщение мэрии.

После того, как вышедшая из берегов река смыла временный мост в Карабулаке, Магомед-Башир Осканов объявил об уходе в отставку с поста мэра города. "В ходе внеочередного заседания местные депутаты единогласно приняли заявление Осканова об отставке с поста мэра по собственному желанию", – привел "Интерфакс" сообщение администрации Карабулака.

Временно исполняющим обязанности главы городского округа было возложено на заместителя мэра Ахмеда Дидигова.

В результате обильных осадков в Сунже и Сунженском районе оказались подтоплены более 60 домов, сообщило позже управление МЧС по Ингушетии. "В регионе выпало 40 сантиметров осадков, из-за обильных дождей оказались подтоплены более 60 домов. <...> В Сунже и Сунженском районе подтоплено 50 домов, в Карабулаке – 4, а в Малгобеке и Малгобекском районе оказались подтоплены 8 домов", – привел 20 июня ТАСС сообщение ведомства.

Шквалистый ветер оборвал линии электропередачи (ЛЭП), повалил деревья и сорвал кровли со зданий, часть жителей остались без водоснабжения, добавили спасатели.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Карабулаке идет слабый дождь, температура воздуха составляет +20 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 21 июня также прогнозируется слабый дождь, температура воздуха понизится до +17 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду.

В Сунже сегодня также слабый дождь, температура воздуха составляет +20 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 21 июня тоже прогнозируется слабый дождь, температура воздуха понизится до +17 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду.

Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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